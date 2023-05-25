Giriş Tarihi: 25.05.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 10:26

Asgari ücret zammı 2023 Temmuz son dakika: 500 dolar seviyesi garanti! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ara zam ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret son dakika haberleri… Temmuz zammı ile beraber emekli ve memur maaşlarının yanı sıra işçi kesiminin asgari maaş tutarı da yeniden değerlendirilecek. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak zam oranı üzerinde enflasyon rakamları etkili olacak. Asgari ücret zammı 2023 temmuz son dakika gelişmeleri ile takip edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ilk rakam açıklaması geldi. Mayıs ve Haziran verisi beklenirken net ve brüt asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne zaman açıklanacak soruları gündemde yer alıyor. İşvereni de yakından ilgilendiren bu tutar, Ocakta yapılan maaş zammı ile 455 dolar üzerinde net 8 bin 500 TL'ye ulaşmıştı. Peki, yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, yanıtlar…