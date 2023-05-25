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Haberler Fotohaber Asgari ücret zammı 2023 Temmuz son dakika: 500 dolar seviyesi garanti! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ara zam ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 25.05.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 10:26

Asgari ücret zammı 2023 Temmuz son dakika: 500 dolar seviyesi garanti! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ara zam ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret son dakika haberleri… Temmuz zammı ile beraber emekli ve memur maaşlarının yanı sıra işçi kesiminin asgari maaş tutarı da yeniden değerlendirilecek. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak zam oranı üzerinde enflasyon rakamları etkili olacak. Asgari ücret zammı 2023 temmuz son dakika gelişmeleri ile takip edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ilk rakam açıklaması geldi. Mayıs ve Haziran verisi beklenirken net ve brüt asgari ücrete ara zam gelecek mi, ne zaman açıklanacak soruları gündemde yer alıyor. İşvereni de yakından ilgilendiren bu tutar, Ocakta yapılan maaş zammı ile 455 dolar üzerinde net 8 bin 500 TL'ye ulaşmıştı. Peki, yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, yanıtlar…

Asgari ücret zammı 2023 Temmuz son dakika: 500 dolar seviyesi garanti! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ara zam ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret ara zammı son dakika haberleri milyonlarca çalışan ve işverenin gündemindeki yerini koruyor. İşçinin maaşı için çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülürken Bakan Bilgin'den ilk kez rakam açıklaması geldi. 500 dolar seviyesini garantileyen tutar, tespit komisyonu toplantıları sonucunda netleşecek. Heyecanlı bekleyiş sürerken asgari ücret zammı ne kadar olacak, net ve brüt kaç TL soruları yanıt arıyor. Asgari ücrete ara zam ne zaman gelecek sorusunun yanıtı için Başkan Erdoğan'ın açıklamaları belirleyici oldu. İlk tahminler ve zam oranının açıklanacağı tarih işçi ve işveren kesiminin gündeminde. Peki, temmuzda yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte, son gelişmeler…

Asgari ücret zammı 2023 Temmuz son dakika: 500 dolar seviyesi garanti! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ara zam ne zaman açıklanacak?

OCAKTA NET ASGARİ ÜCRET 8 BİN 506 TL OLDU!

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan işveren de unutulmadı. İşçi başına destek ödemeleri de yeni zam oranı ile birlikte ödenmeye başladı.

Türkiye'de 27 milyon civarında kayıtlı çalışan bulunuyor. Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor.

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Asgari ücret zammı 2023 Temmuz son dakika: 500 dolar seviyesi garanti! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ara zam ne zaman açıklanacak?

SON DAKİKA | BAKAN VEDAT BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayın programında asgari ücret zammı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni asgari ücret için temmuz ayına işaret eden Bakan Vedat Bilgin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz."

Asgari ücret zammı 2023 Temmuz son dakika: 500 dolar seviyesi garanti! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ara zam ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ise asgari ücret zammı için ilk kez rakam verdi.

Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin, "Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.

Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen Bakan Bilgin şunları kaydetti:

"Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.

Asgari ücret zammı 2023 Temmuz son dakika: 500 dolar seviyesi garanti! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, ara zam ne zaman açıklanacak?

"EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"

Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız.

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