ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DURUM: İlk rakam açıklaması geldi! Net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

Asgari ücret zammı 2023 temmuz son dakika maaş haberleri ile takip ediliyor. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen temmuz zammı açıklaması ardından Bakan Bilgin'den orana dair flaş bir açıklama geldi. Emekli ve memur zammında olduğu gibi enflasyon rakamlarının oran üzerinde etkili olması bekleniyor. Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor. Masada ilk rakamlar yer almaya başladı. Ocak zammıyla net 8 bin 506 TL olan asgari ücrete ara zam için heyecan dorukta. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, hangi ay alınacak? İşte, son gelişmeler…