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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DURUM: İlk rakam açıklaması geldi! Net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 18.05.2023 19:45 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 19:45

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DURUM: İlk rakam açıklaması geldi! Net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

Asgari ücret zammı 2023 temmuz son dakika maaş haberleri ile takip ediliyor. Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen temmuz zammı açıklaması ardından Bakan Bilgin'den orana dair flaş bir açıklama geldi. Emekli ve memur zammında olduğu gibi enflasyon rakamlarının oran üzerinde etkili olması bekleniyor. Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor. Masada ilk rakamlar yer almaya başladı. Ocak zammıyla net 8 bin 506 TL olan asgari ücrete ara zam için heyecan dorukta. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, hangi ay alınacak? İşte, son gelişmeler…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DURUM: İlk rakam açıklaması geldi! Net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

Asgari ücret maaş zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kendisiyle birlikte birçok ödeme kalemini etkileyecek maaşın belirlenmesi için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmaları başladı. Tespit komisyonunun bir araya gelmesi bekleniyor. Asgari ücret zammı 2023 temmuz son dakika haberleri takip ediliyor. İşçi ve işveren ilk tahminlere odaklandı. Peki, asgari ücret ne kadar olacak, ara zam ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DURUM: İlk rakam açıklaması geldi! Net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA: ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin rakam verdi. Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin, "Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.

Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen Bakan Bilgin şunları kaydetti:

"Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DURUM: İlk rakam açıklaması geldi! Net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

"EN YÜKSEK SEVİYEYE ÇIKARACAĞIZ"

Cumhuriyet tarihinde dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız.

"500 DOLAR CİVARINDA OLACAK"

Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır."

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DURUM: İlk rakam açıklaması geldi! Net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

OCAKTA ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLDU?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan yeni ücretle birlikte işverene çalışan başına destek ödemeleri de başladı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DURUM: İlk rakam açıklaması geldi! Net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, A Haber'de Satır Arası programına konuk oldu. Katıldığı programda asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamalar şöyle:

"Enflasyonun düştüğünü rakamlardan anlıyoruz. Enflasyon yüzde 80'in üzerinde çıktığı zaman üretici fiyatlarındaki artış yüzde 150'nin üzerindeydi. Şimdi aradaki makas hızlı bir şekilde düşüyor. Enflasyon düşüyor ama piyasadaki fiyatlar halen yüksek. Biz sosyal devlet sorumluluğumuzda ücretleri koruyacak politikalar izleyeceğiz. Temmuzda yeniden bunu değerlendirerek emekçileri koruyacak bir asgari ücreti belirleyeceğiz. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman, asgari ücretin üzerindeki ücretleri de artırmış oluyoruz."

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