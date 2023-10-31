ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERİ: Mehmet Şimşek açıkladı! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMINA DAİR YAPTIĞI AÇIKLAMALAR!

Birinci önceliklerinin refah olduğunu aktaran Bakan Işıkhan enflasyonun yükünü azaltacağız dedi. İşte, o açıklama:

"Bu bağlamda enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir. Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu da sizinle paylaşmak isterim. Gerek sizlerle gerek işçilerimizin temsilcisi konumundaki konfederasyonlarla istişare içinde olacağız. Bu süreçte de karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik etmeye davet edeceğiz."

İşçi ve işverenin aynı yolda yürüdüğünü aktaran Işıkhan, konuşmasında şu sözlere yer verdi: