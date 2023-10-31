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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERİ: Mehmet Şimşek açıkladı! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor?
Giriş Tarihi: 31.10.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 15:30

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERİ: Mehmet Şimşek açıkladı! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

Son dakika asgari ücret zammı gündemdeki yerini almış durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yeni memur, emekli ve asgari ücret zammı 2024 hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, yüksek büyümeyle kalıcı refah artışına ulaşmanın önemini dile getirirken vatandaşlar, "yeni asgari ücret ne kadar 2024?" sorusu yanıt arıyor. Şimşek'in enflasyon, büyüme ve devlet ödemeleri hakkında araştırmaları gündemdeki yerini aldı. Brüt ve net zamlar, Ocak ayında belli olacak. Peki, asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor? İşte 2024 asgari ücret zammı haberi

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERİ: Mehmet Şimşek açıkladı! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

Asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam olacak sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şişmek açıklamalarda bulunurken, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini dile getirdi. Peki, yeni asgari ücret ne kadar 2024?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERİ: Mehmet Şimşek açıkladı! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bütçe sunumunda konuşma yaptı. Bakan Şimşek,

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERİ: Mehmet Şimşek açıkladı! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

"Küresel enflasyon, 2022 yılında son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 8,7 olarak gerçekleşmiştir. Uygulanan sıkı para politikalarıyla 2023'te yüzde 6,9'a gerilemesi beklenen enflasyon, halen uzun dönem ortalamasının oldukça üzerindedir. Enflasyonun 2024 yılında yüzde 5,8'e gerilemesi beklenmektedir. Bu nedenle sıkı parasal duruşun birsüre daha devam etme ihtimali bulunmaktadır.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERİ: Mehmet Şimşek açıkladı! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

Ülkemizde daha dengeli, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir yüksek büyüme ile kalıcı refah artışını hedefliyoruz. Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik ve bundan sonra da ezdirmeyeceğiz."

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERİ: Mehmet Şimşek açıkladı! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMINA DAİR YAPTIĞI AÇIKLAMALAR!

Birinci önceliklerinin refah olduğunu aktaran Bakan Işıkhan enflasyonun yükünü azaltacağız dedi. İşte, o açıklama:

"Bu bağlamda enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir. Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu da sizinle paylaşmak isterim. Gerek sizlerle gerek işçilerimizin temsilcisi konumundaki konfederasyonlarla istişare içinde olacağız. Bu süreçte de karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik etmeye davet edeceğiz."

İşçi ve işverenin aynı yolda yürüdüğünü aktaran Işıkhan, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

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