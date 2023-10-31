ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 SON DAKİKA HABERİ: Mehmet Şimşek açıkladı! Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

Son dakika asgari ücret zammı gündemdeki yerini almış durumda. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yeni memur, emekli ve asgari ücret zammı 2024 hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, yüksek büyümeyle kalıcı refah artışına ulaşmanın önemini dile getirirken vatandaşlar, "yeni asgari ücret ne kadar 2024?" sorusu yanıt arıyor. Şimşek'in enflasyon, büyüme ve devlet ödemeleri hakkında araştırmaları gündemdeki yerini aldı. Brüt ve net zamlar, Ocak ayında belli olacak. Peki, asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor? İşte 2024 asgari ücret zammı haberi