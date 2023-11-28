Asgari ücret zammı 2024 son dakika: Tespit Komisyonu toplanıyor! Ocakta net - brüt asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Asgari ücret zammı için görüşmeler başlıyor! İlk toplantı tarihi belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Bakan Işıkhan liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde toplanacak olup toplantı ardından ilk veriler ortaya çıkacak. Şu an milyonlarca işçi ve işverenin gündeminde "Ocakta net - brüt asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?" sorusu yer alıyor. Bu kapsamda Ocak zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Yeni yıl için belirlenecek asgari ücret zammı 2024 hesapları masada yerini aldı. Yapılacak görüşmelerin ardından Başkan Erdoğan tarafından duyurulacak yeni rakam ekonomide birçok kalemi etkileyecek. İşte, detaylar…