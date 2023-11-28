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Haberler Fotohaber Asgari ücret zammı 2024 son dakika: Tespit Komisyonu toplanıyor! Ocakta net - brüt asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?
Giriş Tarihi: 28.11.2023 10:16 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 10:16

Asgari ücret zammı 2024 son dakika: Tespit Komisyonu toplanıyor! Ocakta net - brüt asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Asgari ücret zammı için görüşmeler başlıyor! İlk toplantı tarihi belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Bakan Işıkhan liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde toplanacak olup toplantı ardından ilk veriler ortaya çıkacak. Şu an milyonlarca işçi ve işverenin gündeminde "Ocakta net - brüt asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak?" sorusu yer alıyor. Bu kapsamda Ocak zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Yeni yıl için belirlenecek asgari ücret zammı 2024 hesapları masada yerini aldı. Yapılacak görüşmelerin ardından Başkan Erdoğan tarafından duyurulacak yeni rakam ekonomide birçok kalemi etkileyecek. İşte, detaylar…

Asgari ücret zammı 2024 son dakika: Tespit Komisyonu toplanıyor! Ocakta net - brüt asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Asgari ücret 2024 ne kadar olacak, kaç TL sorularının yanıtı yıl sonuna yaklaşılırken araştırılmaya başladı. Görüşmeler başlıyor. İlk toplantı tarihi belli oldu. Milyonlarca çalışanı direkt ilgilendiren yeni rakamı belirlemede en önemli parametre enflasyon olacak. Asgari ücret toplantısı ardından yeni ücret ile ilgili açıklama yapılıp yapılmayacağı işçi ve işveren tarafından merak ediliyor. Ocak zammı için tahminler gelmeye başladı. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? İşte, son durum ve gelişmeler…

Asgari ücret zammı 2024 son dakika: Tespit Komisyonu toplanıyor! Ocakta net - brüt asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

İLK TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU! ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

2024 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk haftası toplanacağını açıklamıştı.

Kritik tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk toplantının 1 Aralık Cuma günü gerçekleşeceğini duyurdu.

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Asgari ücret zammı 2024 son dakika: Tespit Komisyonu toplanıyor! Ocakta net - brüt asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

CEVDET YILMAZ'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7 bin 500 lira altındaki emekli maaşları için bütçe imkanlarını zorlayacakları mesajını verdi.

Yapılan artışlara ek olarak, geçen yıl tarihi bir adım attıklarını ve asgari ücrete kadar tüm ücretlerde vergi muafiyeti getirdiklerini anlatan Yılmaz, yeni asgari ücret için müzakere sürecinin üçlü şekilde yürütüldüğünü bildirdi. Bu yıl asgari ücret artışının enflasyonun üstünde gerçekleştiğini, reel olarak asgari ücreti koruyucu çok ciddi tedbirler alındığını aktaran Cevdet Yılmaz, 2024'te uygulanacak asgari ücret belirleme çalışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yani sadece kamunun bu konuda perspektifini paylaşması yeterli değil elbette. İşin kamu, işçi ve işveren tarafı var. Sosyal diyalog dediğimiz bir mekanizmayla bütün şartlar belirleniyor. Sosyal diyalog mekanizmaları çalışmadan önce yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Görüşmeler başlayacak, aralık ayı içinde sosyal diyalog mekanizması çalışacak. Orada elbette işçilerimizin refah beklentileri, işletmelerimizin de rekabet gücünü devam ettirme, istihdamı devam ettirme gibi beklentileri olacaktır. Kamu kesimi de bu dengeyi gözetecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu üçlü mekanizmanın, diyalog mekanizmasının işleyişini gördükten sonra yorum yapmak daha doğru olur."

Asgari ücret zammı 2024 son dakika: Tespit Komisyonu toplanıyor! Ocakta net - brüt asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelenin toplumsal fedakarlık da gerektirdiğini belirterek, "Kısa vadede belki bazı zorluklar yaşayacağız ama orta-uzun vadede daha sağlıklı bir şekilde refahımızı arttırmış olacağız. İşin özü bu." dedi.

Amaçlarının, kalıcı refahı sağlamak, buna dönük adımları atmak, güçlendirmek olduğunu anlatan Yılmaz, "Bu da herkese bir sorumluluk yüklüyor aslında. Siyasetçiler olarak bizlere de yüklüyor." şeklinde konuştu.

Asgari ücret zammı 2024 son dakika: Tespit Komisyonu toplanıyor! Ocakta net - brüt asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Temmuz ayında olduğu gibi ilkelerinin yine vatandaşı enflasyona ezdirmemek olduğunu söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete tek zam uygulanacağının sinyalini verdi.

Bakan Işıkhan, açıklamasında "Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Buna göre, 2022 ve 2023 yıllarında iki kez artış yaşayan asgari ücretin 2024 yılında tek zam uygulanması bekleniyor.

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