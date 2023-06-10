Asgari ücret zammı için komisyon toplanıyor! Tarih belli oldu: 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısında asgari ücret 2023 zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından sunum yapıldı ve uygulanacak zam oranına ilişkin yol haritası resmen belirlendi. Yapılan son dakika açıklamasına göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu, maaşlara yapılacak bu ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak. Hal böyleyken "2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte asgari ücret zammı hakkında tüm son dakika gelişmeleri…