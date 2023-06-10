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Haberler Fotohaber Asgari ücret zammı için komisyon toplanıyor! Tarih belli oldu: 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 10.06.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 07:47

Asgari ücret zammı için komisyon toplanıyor! Tarih belli oldu: 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısında asgari ücret 2023 zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından sunum yapıldı ve uygulanacak zam oranına ilişkin yol haritası resmen belirlendi. Yapılan son dakika açıklamasına göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu, maaşlara yapılacak bu ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak. Hal böyleyken "2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte asgari ücret zammı hakkında tüm son dakika gelişmeleri…

Asgari ücret zammı için komisyon toplanıyor! Tarih belli oldu: 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Temmuz yaklaşırken, 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu yanıt aramaya başladı. Yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da komisyon bir araya gelecek. Konuyla ilgili çeşitli senaryolar gündemde. Zamlar belirlenirken sosyal devlet anlayışı çerçevesinde enflasyon farkı ve refah payı geçerli olacak. Peki, 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar.

Asgari ücret zammı için komisyon toplanıyor! Tarih belli oldu: 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İLK TOPLANTISI 13 HAZİRAN'DA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.

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Asgari ücret zammı için komisyon toplanıyor! Tarih belli oldu: 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

YENİ KABİNEDE İLK GÜNDEM ASGARİ ÜCRET OLDU

Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısı asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere ekonomi ağırlıklı gündemle toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, işçi ücretlerinde iyileştirme yapılarak alım gücünün artırılması talimatını verdi. İlk adım olarak ücretler iyileştirilerek alım gücü artırılacak. İkinci adım olarak artan alım gücünün korunması hedeflenecek. Bu doğrultuda ilk adım asgari ücret olacak.

Erdoğan, vakit kaybetmeden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması talimatını verdi.

Asgari ücret zammı için komisyon toplanıyor! Tarih belli oldu: 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Kabine toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Yol haritası belirlendi. TÜRK-İş, TİSK ve hükümetten oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Haziran'da toplanarak taleplerini ileterek ellerindeki verileri paylaşacak. Bununla beraber Asgari Ücret Tespit Komisyonu resmen toplantılarına başlamış olacak.

Asgari ücret zammı için komisyon toplanıyor! Tarih belli oldu: 2023 Temmuz asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

SON DAKİKA | MAAŞLAR ARTACAK, TOPLUMSAL REFAH KORUNACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni dönemde fiyat artışlarına karşı dar gelirliler başta olmak üzere asgari ücretliler, memurlar, kamu işçileri ve emeklilerin gelirini artırarak toplumsal refahı korumaya yönelik uygulamaları devreye alacak. Bakan Işıkhan, mesaiye Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere bakanlığa bağlı kurum bürokratlarından brifing alarak başladı.

MEMUR MAAŞI ZAMMI, ASGARİ ÜCRET ZAMMI VE EMEKLİ AYLIĞI ARTIŞI

Bakan Işıkhan'ın masasındaki öncelikli konular asgari ücret, emekli ve memur zammı için refah payı bulunuyor. Kamu işçilerine en düşük ücretin 20 bin liraya çıkmasının ardından kamuda maaş dengesinin korunması için en düşük memur maaşı, asgari ücretli ve emekli zammı bütçeyi doğrudan etkileyeceği için yapılacak artışta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tutumu da belirleyici olacak.

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