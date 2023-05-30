Asgari ücret 2023 ara zam son dakika haberleri: Tarihinde en yüksek seviyeyi görecek! Temmuzda yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak heyecanla bekleniyor. Başkan Erdoğan tarafından seçim öncesi müjdesi verilen temmuz zammı üzerinde enflasyon rakamlarının etkili olması bekleniyor. Milyonlar işçi ve işveren asgari ücret zammı ne zaman belli olacak sorusuna yanıt arıyor. Konuya dair çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Bakan Bilgin'in liderliğinde başladı. Net ve brüt hesaplama işlemleri hız kazandı. Asgari ücret 2023 ara zam son dakika haberleri takip ediliyor. Peki, yeni asgari ücret ne kadar kaç TL olacak? İşte, son durum…