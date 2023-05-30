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Haberler Fotohaber Asgari ücret 2023 ara zam son dakika haberleri: Tarihinde en yüksek seviyeyi görecek! Temmuzda yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 30.05.2023 23:31 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 23:31

Asgari ücret 2023 ara zam son dakika haberleri: Tarihinde en yüksek seviyeyi görecek! Temmuzda yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak heyecanla bekleniyor. Başkan Erdoğan tarafından seçim öncesi müjdesi verilen temmuz zammı üzerinde enflasyon rakamlarının etkili olması bekleniyor. Milyonlar işçi ve işveren asgari ücret zammı ne zaman belli olacak sorusuna yanıt arıyor. Konuya dair çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Bakan Bilgin'in liderliğinde başladı. Net ve brüt hesaplama işlemleri hız kazandı. Asgari ücret 2023 ara zam son dakika haberleri takip ediliyor. Peki, yeni asgari ücret ne kadar kaç TL olacak? İşte, son durum…

Asgari ücret 2023 ara zam son dakika haberleri: Tarihinde en yüksek seviyeyi görecek! Temmuzda yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

Asgari ücrete zam geliyor. Temmuz maaş zammı emekli, memur ve çalışan için etkili olacak. Kendisiyle birlikte birçok kalemi etkileyecek net ve brüt asgari ücret ne kadar olacak araştırılıyor. Ocakta net 8 bin 506 TL seviyesine çıkarılan maaş dolar bazına 455 doların üzerini görmüş oldu. Bakan Vedat Bilgin, bu rakamın da üstünü hedeflediklerini paylaştı. Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak sorusu yanıt arıyor. Heyecan dorukta. İşte, asgari ücret 2023 ara zam son dakika haberleri…

Asgari ücret 2023 ara zam son dakika haberleri: Tarihinde en yüksek seviyeyi görecek! Temmuzda yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ TOPLANIYOR!

Mevcut Bakanlar Kurulu ile son kez bir araya gelecek Başkan Erdoğan 31 Mayıs Çarşamba günü Kabine Toplantısında olacak. Emekli, memur ve asgari ücretliyi etkileyecek temmuz zammı üzerinde görüşmelerin gerçekleşmesi bekleniyor.

Öte yandan karar üzerinde etkili olacak yeni Bakanlar Kurulu da heyecanla bekleniyor.

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Asgari ücret 2023 ara zam son dakika haberleri: Tarihinde en yüksek seviyeyi görecek! Temmuzda yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi ATV- A Haber ortak yayınında gündemdeki konuları değerlendirdi. Yayında asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

"En düşük emekli maaşını 7.500 liraya çıkardık bu rakamın daha artırmanın çalışmaları yapılıyor. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bin TL yükseltme sözünü verdik, bunun da sözünü gerçekleştireceğiz. EYT'lilerin tüm haklarını da verdik. İlk maaşlarını aldılar güle güle harcasınlar. Temmuz'da asgari ücret için hesaplamalar sürüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bütün emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alıp adımları atacağız. Enflasyonda şu an düşüş eğilimine girdi."

Asgari ücret 2023 ara zam son dakika haberleri: Tarihinde en yüksek seviyeyi görecek! Temmuzda yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

OCAKTA NET ASGARİ ÜCRET 8 BİN 506 TL OLDU!

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan işveren de unutulmadı. İşçi başına destek ödemeleri de yeni zam oranı ile birlikte ödenmeye başladı.

Asgari ücret 2023 ara zam son dakika haberleri: Tarihinde en yüksek seviyeyi görecek! Temmuzda yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin rakam verdi. Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin, "Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.

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