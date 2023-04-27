Asgari ücrete zam 2023 son dakika gelişmeleri! Net-Brüt Yeni Asgari ücret ne kadar olacak, zam mı geliyor, Temmuz’da ara zam var mı?

Asgari ücret ne kadar olacak sorusuna yanıt aranırken son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Haziran ayında toplanacak. 6 aylık enflasyon rakamları yeni asgari ücret için belirleyici olacak. Temmuz asgari ücret zam miktarı gündemi meşgul ederken Brüt ve net fiyatlar değişecek. Peki asgari ücrete zam ne zaman gelecek, ara zam var mı, net ve brüt ne kadar olacak? İşte Asgari ücret son dakika gelişmeler