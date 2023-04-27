Asgari ücrete zam 2023 son dakika gelişmeleri! Net-Brüt Yeni Asgari ücret ne kadar olacak, zam mı geliyor, Temmuz’da ara zam var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete zam açıklamasının ardından milyonların gözü Temmuz ayına çevrildi. Ocak ayında 8.500 TL'ye yükselen asgari ücret zammı Temmuz ayında yeni bir zam olup olmayacağı merak uyandırmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği mesajla Temmuz ayında ara zammına yeşil ışık yaktı. 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak tutarı hesaplamalarda 6 aylık enflasyon oranı baz alınacak. Peki Asgari ücret ne kadar olacak, zam mı geliyor, Temmuz'da ara zam var mı? İşte asgari ücret zammı 2023 son dakika haberleri…