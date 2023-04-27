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Haberler Fotohaber Asgari ücrete zam 2023 son dakika gelişmeleri! Net-Brüt Yeni Asgari ücret ne kadar olacak, zam mı geliyor, Temmuz’da ara zam var mı?
Giriş Tarihi: 27.04.2023 17:01 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 17:02

Asgari ücrete zam 2023 son dakika gelişmeleri! Net-Brüt Yeni Asgari ücret ne kadar olacak, zam mı geliyor, Temmuz’da ara zam var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücrete zam açıklamasının ardından milyonların gözü Temmuz ayına çevrildi. Ocak ayında 8.500 TL'ye yükselen asgari ücret zammı Temmuz ayında yeni bir zam olup olmayacağı merak uyandırmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği mesajla Temmuz ayında ara zammına yeşil ışık yaktı. 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak tutarı hesaplamalarda 6 aylık enflasyon oranı baz alınacak. Peki Asgari ücret ne kadar olacak, zam mı geliyor, Temmuz'da ara zam var mı? İşte asgari ücret zammı 2023 son dakika haberleri…

Asgari ücrete zam 2023 son dakika gelişmeleri! Net-Brüt Yeni Asgari ücret ne kadar olacak, zam mı geliyor, Temmuz’da ara zam var mı?

Asgari ücret ne kadar olacak sorusuna yanıt aranırken son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Haziran ayında toplanacak. 6 aylık enflasyon rakamları yeni asgari ücret için belirleyici olacak. Temmuz asgari ücret zam miktarı gündemi meşgul ederken Brüt ve net fiyatlar değişecek. Peki asgari ücrete zam ne zaman gelecek, ara zam var mı, net ve brüt ne kadar olacak? İşte Asgari ücret son dakika gelişmeler

Asgari ücrete zam 2023 son dakika gelişmeleri! Net-Brüt Yeni Asgari ücret ne kadar olacak, zam mı geliyor, Temmuz’da ara zam var mı?

TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELİYOR

Asgari ücret Ocak 2023 dönemin yüzde 54'ün üzerinde rekor artışla net 8 bin 506 TL brüt ise 10 bin 8 TL oldu. Asgari ücret dönemin kur düzeyi ile 455 dolar seviyesine çıkarak çifte rekor kırdı. Emekliye zam düzenlemesi sonrası 'Asgari ücrete zam olacak mı' sorusu merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ara zam için Temmuz ayını işaret etti.

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Asgari ücrete zam 2023 son dakika gelişmeleri! Net-Brüt Yeni Asgari ücret ne kadar olacak, zam mı geliyor, Temmuz’da ara zam var mı?

ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin asgari ücretle ilgili sorusunu cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz'da asgari ücrete ara zam var." dedi.

Asgari ücrete zam 2023 son dakika gelişmeleri! Net-Brüt Yeni Asgari ücret ne kadar olacak, zam mı geliyor, Temmuz’da ara zam var mı?

OCAKTA ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLDU?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan yeni ücretle birlikte işverene çalışan başına destek ödemeleri de başladı.

Asgari ücrete zam 2023 son dakika gelişmeleri! Net-Brüt Yeni Asgari ücret ne kadar olacak, zam mı geliyor, Temmuz’da ara zam var mı?

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE OLACAK?

2023 Asgari ücret ara zammın belirlenmesinde 6 aylık enflasyon rakamının belirleyici olması bekleniyor. Milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram Benim tahminim 6 aylık enflasyon yüzde 25-30'lar civarında olacak. Asgari ücret zammının bu ölçüde olacağını düşünüyorum.

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