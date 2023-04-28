ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammında enflasyon etkili olacak! Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ara zam var mı?

Asgari ücret zammı son dakika 2023 yılı için yeniden değerlendiriliyor. Ocak ayında net 8 bin 506 TL olarak ödenmeye başlayan ücrette temmuz zammı oranı hesaplanmaya başladı. Net ve brüt asgari ücret 2023 ara zam aldığı takdirde yeniden artış yaşayacak. Geçtiğimiz yıl ara dönemde zam alan ücrette refah payı da gündemdeki yerini aldı. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan paya dair araştırmalar sürüyor. Asgari ücrete zam ne kadar olacak, ek zam gelecek mi soruları işçi ve işverenin gündeminde. Tespit Komisyonu toplantısı Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı bünyesinde gerçekleşecek. İşte, asgari ücret zammı son dakika 2023…