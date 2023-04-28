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Haberler Fotohaber ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammında enflasyon etkili olacak! Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ara zam var mı?
Giriş Tarihi: 28.04.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 09:35

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammında enflasyon etkili olacak! Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ara zam var mı?

Asgari ücret zammı son dakika 2023 yılı için yeniden değerlendiriliyor. Ocak ayında net 8 bin 506 TL olarak ödenmeye başlayan ücrette temmuz zammı oranı hesaplanmaya başladı. Net ve brüt asgari ücret 2023 ara zam aldığı takdirde yeniden artış yaşayacak. Geçtiğimiz yıl ara dönemde zam alan ücrette refah payı da gündemdeki yerini aldı. AK Parti seçim beyannamesinde yer alan paya dair araştırmalar sürüyor. Asgari ücrete zam ne kadar olacak, ek zam gelecek mi soruları işçi ve işverenin gündeminde. Tespit Komisyonu toplantısı Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığı bünyesinde gerçekleşecek. İşte, asgari ücret zammı son dakika 2023…

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammında enflasyon etkili olacak! Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ara zam var mı?

Asgari ücret ek zam var mı, ara zam gelecek mi soruları gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan tarafından gerekirse yeniden değerlendirileceği her fırsatta hatırlatılan ücrete dair araştırmalar sürüyor. Asgari ücret zammı son dakika 2023 verileri üzerinde enflasyon rakamlarının etkili olması bekleniyor. Konuya dair Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Peki, asgari ücrete zam ne kadar olacak? İşte, net ve brüt zam oranı hakkında merak edilenler…

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammında enflasyon etkili olacak! Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ara zam var mı?

OCAKTA ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLDU?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan yeni ücretle birlikte işverene çalışan başına destek ödemeleri de başladı.

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ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammında enflasyon etkili olacak! Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ara zam var mı?

ASGARİ ÜCRETE EK ZAM GELECEK Mİ?

Gerekirse ara zam yapmaktan geri durmayacaklarını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı.

Başkan Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi.

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammında enflasyon etkili olacak! Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ara zam var mı?

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI GELİYOR!

AK Parti seçim beyannamesinde asgari ücret zammında refah payı detayını duyuran Başkan Erdoğan, 32 milyon çalışana kaliteli ve güvenceli çalışma sağlama sözü verdi.

En düşük emekli aylığının 5500 liradan 7500 liraya yükseltilmesinin ardından toplamda 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrete temmuz zammı da kesinleşti.

Emekli ve memur zammı üzerinde etkili olan 6 aylık enflasyon rakamları asgari ücret temmuz zammı üzerinde de etkili olacak.

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammında enflasyon etkili olacak! Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ara zam var mı?

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN EMEKLİYE MÜJDE!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular 1.6 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak.

Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.

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