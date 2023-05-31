Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Asgari ücret zammı temmuz 2023 son dakika: Ara zam hesapları başladı! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 31.05.2023 18:42 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 18:42

Asgari ücret zammı temmuz 2023 son dakika: Ara zam hesapları başladı! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı temmuz 2023 son dakika gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca işçi ve işvereni etkileyen zam oranı için heyecan dorukta. Geçtiğimiz yıl da ara zam alan maaşlar temmuzda yeniden değerlendirilecek. Başkan Erdoğan tarafından açıklanması beklenen oran üzerinde enflasyonun etkili olması bekleniyor. Yeni asgari ücret ne kadar olacak, net ve brüt kaç TL soruları yanıt arıyor. Tespit komisyonu tarafından belirlenecek yeni rakamda ilk tahminler masada. Peki, asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte, son gelişmeler…

Asgari ücret zammı temmuz 2023 son dakika: Ara zam hesapları başladı! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret 2023 ara zam son dakika araştırılıyor. Mevcut Bakanlar Kurulu ile son kez toplanan Başkan Erdoğan'ın temmuz zammı için de görüşmeler yapması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yoğun çalışma başladı. Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. İlk rakam Bakan Vedat Bilgin'den geldi. Peki, net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte, detaylar…

Asgari ücret zammı temmuz 2023 son dakika: Ara zam hesapları başladı! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ TOPLANDI!

Mevcut Bakanlar Kurulu ile son kez bir araya gelecek Başkan Erdoğan 31 Mayıs Çarşamba günü Kabine Toplantısında olacak. Emekli, memur ve asgari ücretliyi etkileyecek temmuz zammı üzerinde görüşmelerin gerçekleşmesi bekleniyor.

Öte yandan karar üzerinde etkili olacak yeni Bakanlar Kurulu da heyecanla bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Asgari ücret zammı temmuz 2023 son dakika: Ara zam hesapları başladı! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesi ATV- A Haber ortak yayınında gündemdeki konuları değerlendirdi. Yayında asgari ücret hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

"En düşük emekli maaşını 7.500 liraya çıkardık bu rakamın daha artırmanın çalışmaları yapılıyor. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bin TL yükseltme sözünü verdik, bunun da sözünü gerçekleştireceğiz. EYT'lilerin tüm haklarını da verdik. İlk maaşlarını aldılar güle güle harcasınlar. Temmuz'da asgari ücret için hesaplamalar sürüyor. Bugüne kadar olduğu gibi bütün emekçilerimizi enflasyona karşı koruyacak tedbirleri alıp adımları atacağız. Enflasyonda şu an düşüş eğilimine girdi."

Asgari ücret zammı temmuz 2023 son dakika: Ara zam hesapları başladı! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

OCAKTA NET ASGARİ ÜCRET 8 BİN 506 TL OLDU!

2023 yılında uygulanacak asgari ücret ocak zammı sonrası brüt 10 bin 8 TL, net olarak da 8 bin 506 TL olarak belirlendi.

Öte yandan işveren de unutulmadı. İşçi başına destek ödemeleri de yeni zam oranı ile birlikte ödenmeye başladı.

Asgari ücret zammı temmuz 2023 son dakika: Ara zam hesapları başladı! Net ve brüt yeni asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Son dakika haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret zammına ilişkin rakam verdi. Asgari ücretin sadece en düşük ücreti belirlemediğine dikkat çeken Bakan Bilgin, "Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. 'Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor diyorlar." şeklinde konuştu.

Asgari ücretle ilgili tarihi bir adım attıklarının altını çizen Bakan Bilgin şunları kaydetti:

"Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.

SON DAKİKA