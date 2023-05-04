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Haberler Fotohaber Asgari ücret zammı Temmuz 2023 son dakika: Yeniden hesaplanıyor! Bakan Bilgin’den açıklama: Asgari ücrete zam yapılacak mı, ara zam ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 04.05.2023 07:16 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 07:16

Asgari ücret zammı Temmuz 2023 son dakika: Yeniden hesaplanıyor! Bakan Bilgin’den açıklama: Asgari ücrete zam yapılacak mı, ara zam ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı 2023 son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan tarafından duyurulan ek zam için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrildi. İşçi ve işveren kesimi, asgari ücrete zam var mı, ara zam ne zaman gelecek, brüt ve net ne kadar olacak sorularına yanıt ararken Temmuz zammı için flaş bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasına göre teknik çalışmalar başladı. 6 aylık enflasyon oranı ile değerlendirilecek olan yeni zam için masada 3 seçenek bulunuyor. Peki, yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

Asgari ücret zammı Temmuz 2023 son dakika: Yeniden hesaplanıyor! Bakan Bilgin’den açıklama: Asgari ücrete zam yapılacak mı, ara zam ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı son durum gelişmeleri ile milyonların yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Geçtiğimiz yıl yapılan ara zam bu yıl da uygulanacak. Emekli ve memur zammında etkili olan altı aylık enflasyon oranı asgari ücret 2023 için de belirleyici rol oynayacak. Milyonlarca işçi ve işverenin merakla beklediği açıklama ise Bakan Bilgin'den geldi. Teknik çalışmalar başlarken gözler asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL sorularının yanıtına çevrildi. Ocak zammı ile net 8 bin 506 TL olarak ödenen bu rakam, temmuz zammı için yeniden hesaplanıyor. Peki, Asgari ücrete ara zam var mı 2023, net ve brüt tutar ne kadar olacak? İşte, merak edilenler...

Asgari ücret zammı Temmuz 2023 son dakika: Yeniden hesaplanıyor! Bakan Bilgin’den açıklama: Asgari ücrete zam yapılacak mı, ara zam ne kadar olacak?

BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı bir açıklamada bulundu.

Yaptığı açıklamada işçileri tebrik eden Bakan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

"Emek ve alın teri ile ülkemizin büyümesi, gelişmesi ve güçlenmesinde önemli rol oynayan işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüyen Türkiye'nin çalışan, üreten emekçilerinin menfaatlerini gözeten adımlarımızı istikrarlı ve güvenli bir şekilde atıyoruz.

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Asgari ücret zammı Temmuz 2023 son dakika: Yeniden hesaplanıyor! Bakan Bilgin’den açıklama: Asgari ücrete zam yapılacak mı, ara zam ne kadar olacak?

"Ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en hakkaniyetli kararla emeğin ve emekçinin yanında olmaya devam ettik. Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız.

Sosyal devlet anlayışıyla çalışanlarımızla omuz omuza vererek her bir vatandaşımızın refah seviyesinin yükselmesi, istihdamın artması için çalışmaya devam edeceğiz."

Asgari ücret zammı Temmuz 2023 son dakika: Yeniden hesaplanıyor! Bakan Bilgin’den açıklama: Asgari ücrete zam yapılacak mı, ara zam ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI İÇİN REFAH PAYI DETAYI!

AK Parti Seçim Beyannamesinde asgari ücret zammında refah payı detayını duyuran Başkan Erdoğan, 32 milyon çalışana kaliteli ve güvenceli çalışma sağlama sözü verdi.

En düşük emekli aylığının 5500 liradan 7500 liraya yükseltilmesinin ardından toplamda 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrete temmuz zammı da kesinleşti.

Asgari ücret, emekli ve memur maaşları 6 aylık enflasyon rakamlarının üzerinde artışlarla refah payı ile belirlenecek.

Asgari ücret zammı Temmuz 2023 son dakika: Yeniden hesaplanıyor! Bakan Bilgin’den açıklama: Asgari ücrete zam yapılacak mı, ara zam ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETE ZAM ÇALIŞMASI BAŞLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman belirleyebiliyor. Bu ister yıllık ister aylık olabiliyor.

Haziran ayı enflasyon oranının ardından asgari ücretlilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek.

Türkiye'de 27 milyon civarında kayıtlı çalışan bulunuyor. Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor.

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