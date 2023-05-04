Asgari ücret zammı Temmuz 2023 son dakika: Yeniden hesaplanıyor! Bakan Bilgin’den açıklama: Asgari ücrete zam yapılacak mı, ara zam ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı son durum gelişmeleri ile milyonların yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Geçtiğimiz yıl yapılan ara zam bu yıl da uygulanacak. Emekli ve memur zammında etkili olan altı aylık enflasyon oranı asgari ücret 2023 için de belirleyici rol oynayacak. Milyonlarca işçi ve işverenin merakla beklediği açıklama ise Bakan Bilgin'den geldi. Teknik çalışmalar başlarken gözler asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL sorularının yanıtına çevrildi. Ocak zammı ile net 8 bin 506 TL olarak ödenen bu rakam, temmuz zammı için yeniden hesaplanıyor. Peki, Asgari ücrete ara zam var mı 2023, net ve brüt tutar ne kadar olacak? İşte, merak edilenler...