Asgari ücret zammı Temmuz 2023 son dakika: Yeniden hesaplanıyor! Bakan Bilgin’den açıklama: Asgari ücrete zam yapılacak mı, ara zam ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı 2023 son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Başkan Erdoğan tarafından duyurulan ek zam için gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrildi. İşçi ve işveren kesimi, asgari ücrete zam var mı, ara zam ne zaman gelecek, brüt ve net ne kadar olacak sorularına yanıt ararken Temmuz zammı için flaş bir açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamasına göre teknik çalışmalar başladı. 6 aylık enflasyon oranı ile değerlendirilecek olan yeni zam için masada 3 seçenek bulunuyor. Peki, yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…