ATO Başkanı Baran: Seçim gündemi bitti, şimdi ekonomiye odaklanma zamanı

"SEÇİM GÜNDEMİ BİTTİ, ŞİMDİ EKONOMİYE ODAKLANMA ZAMANI"

Seçimlerin huzur ve sükûnet içerisinde, demokratik olgunlukta gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Baran, "Milletimiz sandığa giderek, mahallesini, ilçesini, şehrini yönetecek kişileri belirledi. Şehirlerin gelişip kalkınmasında yerel yöneticilerin rolü çok büyük. Bugünden itibaren önümüzde seçimsiz 4 yılı aşkın bir süre var. Bu sürenin hem şehirlerimiz hem de ülkemiz için çok iyi değerlendirilmesi şart. Enflasyon, cari açık ve mesleki eğitim başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin ilerlemesinin önünde engel teşkil eden sorunların çözülmesi ve kalıcı gelişmeyi sağlayabilmek için de vergi konusu başta olmak üzere yapısal reformların hayata geçirilmesine odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu.