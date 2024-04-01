Giriş Tarihi: 01.04.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
11:46
ATO Başkanı Baran: Seçim gündemi bitti, şimdi ekonomiye odaklanma zamanı
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin demokratik olgunlukla gerçekleştiğini ve milletin iradesini sandığa yansıttığını belirten Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Şimdi önümüzde seçimsiz 4 yılı aşkın bir süre var. Bu süreyi iyi değerlendirerek enflasyon başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması ve yapısal reformların hayata geçirilmesine odaklanmamız gerekiyor" dedi.