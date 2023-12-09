Avrupa sıkıştı Türk firmaya talep yağdı

Avrupa ve Rusya arasındaki gerilimden dolayı Avrupa özellikle geçtiğimiz yıl büyük bir doğal gaz sıkıntısı yaşamıştı. Durum öyle bir hal almıştı ki odun hırsızlık vakaları artmıştı. Bununla beraber soba gibi ilkel ısınma yöntemlerine talep de patladı. Avrupa ülkelerinde yoğun talep gören sobaların talebine üreticiler yetişemiyor. Ankara Sobacı, Madeni Eşya Döşeme Sanatkarları ve Tamircileri Esnaf Odası Başkanı Eyüp Irmak da konuyla ilgili, "Talep var ama çırak yetişmiyor üretim yok" açıklamasında bulundu.