Avrupa sıkıştı Türk firmaya talep yağdı

TÜRKİYE'DE TASARIM PATENTİ ALAN PELET SOBALAR, AVRUPA'YI ISITIYOR

Talaş, odun veya ağaç atıklardan elde edilen peletlerin yakıt olarak kullanıldığı sobalar, son yıllarda vatandaşların tercihleri arasında yerini alıyor. Özellikle terasa sahip evlerde ve hobi bahçelerinde kullanılan pelet sobalar, modern görünümüyle de ilgi çekiyor.

Yanma potasındaki peletlerin, otomatik yüklemeli ve ateşlemeli şekilde yakılmasıyla çalışan ve "yeni nesil" olarak adlandırılan pelet sobaların üretim ve kullanımı, kömüre oranla daha az kül çıkarması ve çevre dostu olması nedeniyle artıyor.

Ankara'nın Ulus semtinde yer alan tarihi Sobacılar Çarşısı esnafı, yurt içi ve dışından gelen kuzine, şömine ve pelet soba taleplerini karşılamak için yoğun mesai yapıyor.