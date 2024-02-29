Bağ-Kur 7200 prim çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? 7200 prim gün sayısı ile esnafa erken emeklilikte son durum…

Bağ-Kur yoluyla emekli olmak isteyen kişiler, prim gün sayısı sebebiyle emeklilik hayalleri bir süreliğine rafa kalkmıştı. Ancak konu hakkında beklenen o açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, erken emeklilik bekleyen kişilerce yakından takip edilen Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında konuştu. Peki, Esnafa erken emeklilik ne zaman çıkacak? Bağ-Kur 7200 prim çıktı mı, yasalaştı mı, Meclis'ten geçti mi?