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Haberler Fotohaber Bağ-Kur 7200 prim çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? 7200 prim gün sayısı ile esnafa erken emeklilikte son durum…
Giriş Tarihi: 29.02.2024 16:43 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 16:43

Bağ-Kur 7200 prim çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? 7200 prim gün sayısı ile esnafa erken emeklilikte son durum…

2024 yılı itibarıyla erken emeklilik bekleyenlere fırsat kapısı olacak Bağkur 7200 prim gün sayısı gündemde! Esnafa erken emeklilikte ilaç gibi gelecek olan gelişme ile 9 bin prim gün sayısının 7200 güne düşmesi bekleniyor. Konu hakkında çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Bağ-Kur 7200 prim çıktı mı, ne zaman yasalaşacak?

Bağ-Kur 7200 prim çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? 7200 prim gün sayısı ile esnafa erken emeklilikte son durum…

Bağ-Kur yoluyla emekli olmak isteyen kişiler, prim gün sayısı sebebiyle emeklilik hayalleri bir süreliğine rafa kalkmıştı. Ancak konu hakkında beklenen o açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, erken emeklilik bekleyen kişilerce yakından takip edilen Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında konuştu. Peki, Esnafa erken emeklilik ne zaman çıkacak? Bağ-Kur 7200 prim çıktı mı, yasalaştı mı, Meclis'ten geçti mi?

Bağ-Kur 7200 prim çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? 7200 prim gün sayısı ile esnafa erken emeklilikte son durum…

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK!

BAĞ-KUR 7200 prim sayısı yasalaştı mı?

Bağ-Kur prim sayısının 7200 düşürülmesi gündemde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Bağ-Kur 7200 prim çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? 7200 prim gün sayısı ile esnafa erken emeklilikte son durum…

Işıkhan, "Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7 bin 200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız." ifadelerine yer verdi.

Bağ-Kur 7200 prim çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? 7200 prim gün sayısı ile esnafa erken emeklilikte son durum…

5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLUNABİLECEK

Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.

Bağ-Kur 7200 prim çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? 7200 prim gün sayısı ile esnafa erken emeklilikte son durum…

BAĞ-KUR 7200 PRİM NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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