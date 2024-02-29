Giriş Tarihi: 29.02.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
16:43
Bağ-Kur 7200 prim çıktı mı, ne zaman yasalaşacak? 7200 prim gün sayısı ile esnafa erken emeklilikte son durum…
2024 yılı itibarıyla erken emeklilik bekleyenlere fırsat kapısı olacak Bağkur 7200 prim gün sayısı gündemde! Esnafa erken emeklilikte ilaç gibi gelecek olan gelişme ile 9 bin prim gün sayısının 7200 güne düşmesi bekleniyor. Konu hakkında çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Bağ-Kur 7200 prim çıktı mı, ne zaman yasalaşacak?