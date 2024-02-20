Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
11:36
BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYIS: Bağkur emeklilik prim gün sayısı düşecek mi, esnafa erken emeklilik ne zaman, Meclis'ten geçti mi?
2024 Şubat ayı itibarıyla Bağkur 7200 prim gün sayısı gündemde! Erken emeklilik bekleyenlere fırsat kapısı olacak düzenleme özellikle esnafları yakından ilgilendiriyor. Bağ-Kur yoluyla emekli olmak isteyen kişiler, prim gün sayısı sebebiyle emeklilik hayalleri bir süreliğine rafa kalkmıştı. 9000 olan prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Esnafa erken emeklilik geldi mi? Bağ-kur 7200 prim ödeme gün sayısı yasalaştı mı?