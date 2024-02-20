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Haberler Fotohaber BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYIS: Bağkur emeklilik prim gün sayısı düşecek mi, esnafa erken emeklilik ne zaman, Meclis'ten geçti mi?
Giriş Tarihi: 20.02.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 11:36

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYIS: Bağkur emeklilik prim gün sayısı düşecek mi, esnafa erken emeklilik ne zaman, Meclis'ten geçti mi?

2024 Şubat ayı itibarıyla Bağkur 7200 prim gün sayısı gündemde! Erken emeklilik bekleyenlere fırsat kapısı olacak düzenleme özellikle esnafları yakından ilgilendiriyor. Bağ-Kur yoluyla emekli olmak isteyen kişiler, prim gün sayısı sebebiyle emeklilik hayalleri bir süreliğine rafa kalkmıştı. 9000 olan prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Esnafa erken emeklilik geldi mi? Bağ-kur 7200 prim ödeme gün sayısı yasalaştı mı?

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYIS: Bağkur emeklilik prim gün sayısı düşecek mi, esnafa erken emeklilik ne zaman, Meclis’ten geçti mi?

Erken emeklilik bekleyen kişilerce yakından takip edilen Bağkur 7200 prim gün sayısı hakkında, ne zaman yasalaşacak sorusu yanıt arıyor. Esnafa erken emeklilikte ilaç gibi gelecek olan düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek. Konu hakkında çalışmaların devam ettiğini söyleyen Bakan Işıkhan, konu hakkında da konuştu. Peki, 7200 Bağkur emeklilik prim gün sayısı ne zaman değişecek, düşecek mi?

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYIS: Bağkur emeklilik prim gün sayısı düşecek mi, esnafa erken emeklilik ne zaman, Meclis’ten geçti mi?

5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLUNABİLECEK

Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatılmıştı. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilecek.

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BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYIS: Bağkur emeklilik prim gün sayısı düşecek mi, esnafa erken emeklilik ne zaman, Meclis’ten geçti mi?

BAĞKUR 7200 PRİM ÖDEME GÜN SAYISI İÇİN BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7 bin 200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız." ifadelerine yer verdi.

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYIS: Bağkur emeklilik prim gün sayısı düşecek mi, esnafa erken emeklilik ne zaman, Meclis’ten geçti mi?

BAĞKUR 7200 PRİM YASALAŞTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur emeklilik düzenlemesi ve ev kadınlarına prim desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin konuşan Bakan Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." ifadelerini kullandı.

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYIS: Bağkur emeklilik prim gün sayısı düşecek mi, esnafa erken emeklilik ne zaman, Meclis’ten geçti mi?
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