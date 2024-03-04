Giriş Tarihi: 04.03.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
16:50
BAĞ-KUR 7200 PRİM SON GELİŞMELER | Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi, yasalaştı mı? 5 yıl erken emeklilik...
BAĞ-KUR 7200 prim gün sayısı gündemde! . Bağ-Kur yoluyla emekli olmak isteyen kişiler, prim gün sayısı sebebiyle emeklilik hayalleri bir süreliğine rafa kalkmıştı. Emeklilere erken emeklilik kapısını aralayacak olan düzenleme hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyorken, konu hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamalarda bulundu. Işıkhan, Bağ-Kurluların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin soruya, "Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz." dedi. Peki, Bağkur 7200 prim gün sayısı düşecek mi, yasalaştı mı, Meclis'ten geçti mi?