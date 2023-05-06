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Haberler Fotohaber Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu? Başkan Erdoğan’dan esnaflara erken emeklilik müjdesi! 2023 Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi, kaç oldu?
Giriş Tarihi: 06.05.2023 17:32 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 17:32

Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu? Başkan Erdoğan’dan esnaflara erken emeklilik müjdesi! 2023 Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi, kaç oldu?

Bağ-Kur prim gün sayısı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle beraber milyonlarca kişiye emeklilik yolu açılırken küçük esnaflar için de sevindiren haber geldi. 14 Mayıs Genel Seçimlerine doğru adım adım yaklaşılırken Kayseri mitinginde halka hitap eden Başkan Erdoğan, küçük esnafın prim ödeme gün sayısının SGK'lılarla eşitlendiğini duyurdu. Açıklama sonrası ardından Bağ-Kur prim ödeme gün sayısı düştü mü, kaç oldu soruları gündemdeki yerini aldı. Söz konusu düzenlemeden 1 milyon esnaf yararlanacak. Peki, Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu, eşitlendi mi? Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı küçük esnaf prim gün sayısı kaç oldu? İşte, Esnaf prim gün sayısı 2023 son dakika gelişmeleri…

Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu? Başkan Erdoğan’dan esnaflara erken emeklilik müjdesi! 2023 Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi, kaç oldu?

Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu soruları yanıt aramaya başladı. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine sayılı günler kaldı. Kayseri mitinginde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 1 milyon küçük esnafa erken emeklilik müjdesi verdi. Yapılan açıklamaya göre, 9.000 olan esnaf prim ödeme gün sayısı SGK'lılarla eşitlenecek. Peki, Bağ-Kur prim ödeme gün sayısı düştü mü, ne kadar oldu, eşitlendi mi? İşte, Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı küçük esnaf prim gün sayısı 2023 son dakika haberleri…

Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu? Başkan Erdoğan’dan esnaflara erken emeklilik müjdesi! 2023 Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi, kaç oldu?

SON DAKİKA: ESNAF PRİM GÜN SAYISI DÜŞÜYOR! 2023 BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI DÜŞTÜ MÜ, KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada küçük esnaflara yönelik müjde verdi.

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Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu? Başkan Erdoğan’dan esnaflara erken emeklilik müjdesi! 2023 Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi, kaç oldu?

SGK'LILARLA EŞİTLENECEK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak." ifadelerini kullandı.

Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu? Başkan Erdoğan’dan esnaflara erken emeklilik müjdesi! 2023 Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi, kaç oldu?

KÜÇÜK ESNAF NE KADAR PRİM ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜYDÜ?

Türkiye'de Bağ-Kur'a bağlı küçük esnaf 9 bin iş günü prim ödeyerek emekli olabiliyordu.

Esnaf, SGK'lılar gibi 7 bin 200 prim gün ödemesinden emekli olmak istiyordu.

Daha önce bu konuda bir düzenleme yapılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün esnafa uzun zamandan beri duymak istediği müjdeyi açıkladı.

Böylelikle 1 milyona yakın esnafın önünde daha kısa zamanda emekli olmanın yolu açılmış oldu.

Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu? Başkan Erdoğan’dan esnaflara erken emeklilik müjdesi! 2023 Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi, kaç oldu?

7200 PRİM GÜNÜNE DÜŞECEK

Yapılacak düzenlemeyle çiftçilerin emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Çiftçiler bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek.

Böylece 5 yıl daha erken emeklilik imkânı doğacak. Prim uçurumunu kapatacak yasal düzenlemeyle emekliler arasında hem gelir hem de aylık bağlanma süresinde eşitlik sağlanacak.

SGK'lı çalışanlar Bağ-Kur'lu çalışan arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.

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