Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu? Başkan Erdoğan’dan esnaflara erken emeklilik müjdesi! 2023 Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi, kaç oldu?

7200 PRİM GÜNÜNE DÜŞECEK

Yapılacak düzenlemeyle çiftçilerin emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Çiftçiler bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek.

Böylece 5 yıl daha erken emeklilik imkânı doğacak. Prim uçurumunu kapatacak yasal düzenlemeyle emekliler arasında hem gelir hem de aylık bağlanma süresinde eşitlik sağlanacak.

SGK'lı çalışanlar Bağ-Kur'lu çalışan arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkânının yanı sıra yüzde 20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek.