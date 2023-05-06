Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu? Başkan Erdoğan’dan esnaflara erken emeklilik müjdesi! 2023 Bağ-Kur prim gün sayısı eşitlendi mi, kaç oldu?

Bağ-Kur prim gün sayısı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle beraber milyonlarca kişiye emeklilik yolu açılırken küçük esnaflar için de sevindiren haber geldi. 14 Mayıs Genel Seçimlerine doğru adım adım yaklaşılırken Kayseri mitinginde halka hitap eden Başkan Erdoğan, küçük esnafın prim ödeme gün sayısının SGK'lılarla eşitlendiğini duyurdu. Açıklama sonrası ardından Bağ-Kur prim ödeme gün sayısı düştü mü, kaç oldu soruları gündemdeki yerini aldı. Söz konusu düzenlemeden 1 milyon esnaf yararlanacak. Peki, Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü, kaç oldu, eşitlendi mi? Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı küçük esnaf prim gün sayısı kaç oldu? İşte, Esnaf prim gün sayısı 2023 son dakika gelişmeleri…