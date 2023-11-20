BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI 2023: Esnafa erken emeklilik müjdesi! Bağkur 7200 ne oldu, çıktı mı, ne zaman yasalaşacak?

Bağkur 7200 gün emeklilik şartları binlerce vatandaşın gündeminde. Esnaf emeklisinin de SSK ile eşitlenmesini sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı ile yeniden gündeme gelen prim gün sayısının düşürülmesine yönelik çalışma torba yasada bekleniyor. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarında. Peki; Bağkur 7200 ne oldu, Meclis'ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak? İşte; esnafa erken emeklilik şartları 2023 ve Bağkur 7200 gün emeklilikte son durum.