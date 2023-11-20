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Haberler Fotohaber BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI 2023: Esnafa erken emeklilik müjdesi! Bağkur 7200 ne oldu, çıktı mı, ne zaman yasalaşacak?
Giriş Tarihi: 20.11.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 16:54

BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI 2023: Esnafa erken emeklilik müjdesi! Bağkur 7200 ne oldu, çıktı mı, ne zaman yasalaşacak?

Bağkur 7200 gün emeklilik şartları binlerce vatandaşın gündeminde. Esnaf emeklisinin de SSK ile eşitlenmesini sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı ile yeniden gündeme gelen prim gün sayısının düşürülmesine yönelik çalışma torba yasada bekleniyor. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarında. Peki; Bağkur 7200 ne oldu, Meclis'ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak? İşte; esnafa erken emeklilik şartları 2023 ve Bağkur 7200 gün emeklilikte son durum.

BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI 2023: Esnafa erken emeklilik müjdesi! Bağkur 7200 ne oldu, çıktı mı, ne zaman yasalaşacak?

Bağkur 7200 gün emeklilik şartları torba yasa ile bekleniyor. Kabinenin ekonomi başlıkları arasında yer alan çalışmada son durum merak ediliyor. Esnafa erken emeklilik müjdesinin Başkan Erdoğan tarafından verilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili son gelişmeler yakın mercek altında. Peki; Bağkur 7200'e düştü mü, ne zaman düşecek? İşte, Bağkur 7200 gün son dakika haberleri 2023.

BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI 2023: Esnafa erken emeklilik müjdesi! Bağkur 7200 ne oldu, çıktı mı, ne zaman yasalaşacak?

BAĞ-KURLULARIN EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI SSK İLE EŞİTLENİYOR!

Uzun süredir gündemde olan Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesine yönelik çalışma Kabine Toplantısı ile birlikte gündemde.

Prim gün sayısının düşürülmesi halinde esnafa erken emeklilik yolu açılacak. Düzenleme 1 milyon esnaf ve tüccarı kapsayacak. Yasal düzenlemeyle 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olmak mümkün olacak.

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BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI 2023: Esnafa erken emeklilik müjdesi! Bağkur 7200 ne oldu, çıktı mı, ne zaman yasalaşacak?

BAĞKUR 7200 GÜNE DÜŞECEK Mİ?

Bağ-Kur prim eşitlemesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat geldi. Bakan Vedat Işıkhan, konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz."

BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI 2023: Esnafa erken emeklilik müjdesi! Bağkur 7200 ne oldu, çıktı mı, ne zaman yasalaşacak?

ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenlemeden Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber, kıraathane sahipleri gibi küçük esnaf yararlanacak.

Şirket sahibi olan, bilanço esasına göre defter tutan büyük işletme sahipleri yasal düzenlemeden faydalanamayacak.

BAĞKUR 7200 GÜN EMEKLİLİK ŞARTLARI 2023: Esnafa erken emeklilik müjdesi! Bağkur 7200 ne oldu, çıktı mı, ne zaman yasalaşacak?

GÜNCEL BAĞKUR PRİM GÜN SAYISI KAÇ?

Sosyal güvenlik reformuyla 2008 yılında işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edildi.

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