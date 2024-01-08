Giriş Tarihi: 08.01.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
12:16
Bakan Bayraktar açıkladı: 46 milyar dolar tasarruf sağlanacak
Son dakika haberi...Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kamu ve özel sektör işbirliğiyle 2030'a kadar 20 milyar dolarlık enerji verimliliği yatırımı gerçekleştireceklerini belirterek, "Böylece hem enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren firmaları destekleyerek yeni iş imkanı oluşturacak hem de bu yatırımlar sayesinde 2040'a kadar 46 milyar dolar değerinde enerji tasarrufu sağlamış olacağız" dedi.