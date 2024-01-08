Bakan Bayraktar açıkladı: 46 milyar dolar tasarruf sağlanacak

"TÜRKİYE, ENERJİ YOĞUNLUĞUNU DÜNYADA İKİ YIL ÜST ÜSTE EN ÇOK İYİLEŞTİREN İKİ ÜLKEDEN BİRİ OLDU"

Net sıfır dönüşümünün arz tarafındaki destekleyicisi ve talep tarafındaki tamamlayıcısının enerji verimliliği uygulamaları olduğunu dile getiren Bayraktar, 2030'a kadar arz güvenliği, sanayicinin rekabet gücü, dışa bağımlılığın azaltılması ile iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi için en önemli politika araçlarından birinin enerji verimliliği olacağını ifade etti.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin 2021 ve 2022'de enerji yoğunluğunu dünyada iki yıl üst üste en çok iyileştiren iki ülkeden biri olduğuna dikkati çekerek, "2022'de küresel enerji yoğunluğu iyileşmesi ortalama yüzde 2 olarak gerçekleşirken, ülkemizin enerji yoğunluğu rekor bir gelişim göstererek yüzde 6,2 oranında düştü." değerlendirmesinde bulundu.