Giriş Tarihi: 10.05.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
12:22
Bakan Bayraktar'dan ABD'li şirketlere SMR yatırımı çağrısı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Amerikan şirketlerini küçük modüler reaktörler (SMR) alanında Türkiye'de yatırım yapmaya davet etti. Türkiye'nin uzun dönemli enerji planlarında önemli bir yere sahip olan SMR'ler nükleer sanayiye bir alternatif sunuyor. Bu alanda işbirliği yapmak ve teknolojisini iş birlikleriyle geliştirmek için Bakan Bayraktar, ABD'de kritik temaslarda bulundu.