Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Bakan Bayraktar'dan ABD'li şirketlere SMR yatırımı çağrısı
Giriş Tarihi: 10.05.2024 12:16 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 12:22

Bakan Bayraktar'dan ABD'li şirketlere SMR yatırımı çağrısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Amerikan şirketlerini küçük modüler reaktörler (SMR) alanında Türkiye'de yatırım yapmaya davet etti. Türkiye'nin uzun dönemli enerji planlarında önemli bir yere sahip olan SMR'ler nükleer sanayiye bir alternatif sunuyor. Bu alanda işbirliği yapmak ve teknolojisini iş birlikleriyle geliştirmek için Bakan Bayraktar, ABD'de kritik temaslarda bulundu.

AA
Bakan Bayraktar’dan ABD’li şirketlere SMR yatırımı çağrısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, SMR'lerin Türkiye'nin uzun dönem enerji planlarında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, Amerika'daki şirketleri, bu alanda Türkiye'de yatırım yapmaya ve bu teknolojiyi birlikte geliştirmeye çağırdı.

Bakan Bayraktar’dan ABD’li şirketlere SMR yatırımı çağrısı

Bakan Bayraktar, "39. Amerikan-Türk Konferansı"na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Washington'da değerlendirmede bulundu.

Enerji ve tabii kaynakların Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkileri çok daha ileri götürebilecek bir alan olduğunu dile getiren Bayraktar, birçok konuda ortak hedeflerden bahsedilebileceğini söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakan Bayraktar’dan ABD’li şirketlere SMR yatırımı çağrısı

Bayraktar, iki ülke arasında enerji alanındaki ilişkileri biraz daha kurumsal düzleme getirebilmek için Amerikan hükümeti ile Enerji ve İklim Diyaloğu platformunu geliştirdiklerini ifade etti.

Bunun uzun zamandır üzerinde çalıştıkları bir yapı olduğunu ve ilk toplantısını ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm ile gerçekleştirdiklerini belirten Bayraktar, "Bu platform sadece hükümetlerin, bakanlıkların birbiriyle olan ilişkilerini düzenlemekle kalmayacak daha sonra Türkiye'den ve Amerika'dan şirketlerin de katılımıyla çok daha geniş kapsamlı ve sonuç odaklı bir platform haline getireceğiz." dedi.

Bakan Bayraktar’dan ABD’li şirketlere SMR yatırımı çağrısı

Bayraktar, söz konusu diyalog kapsamındaki toplantıların, ABD ve Türkiye'de dönüşümlü bir şekilde yapılmasının planlandığını, Türkiye ve dünyada enerji alanındaki gelişmelerin konuşulabileceği, somut projelerin geliştirilebileceği bir platform olacağını söyledi.

Bakan Bayraktar’dan ABD’li şirketlere SMR yatırımı çağrısı

"SMR'LER TÜRKİYE'NİN UZUN DÖNEMDE ENERJİ PLANLARINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"

SMR'lerin de Türkiye'nin uzun dönem enerji planlarında önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden Bayraktar, Türkiye'nin enerji arz güvenliği, temiz enerjiye erişim ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053'e kadar karbon nötr ekonomi olma hedefi için mutlaka nükleer enerjiye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Bayraktar, 20 bin megavatlık nükleer kurulu güce sahip olmayı hedeflediklerini, bunun 4 bin 800 megavatı için Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatının devam ettiğini ve bunu bir an önce devreye almak istediklerini dile getirdi.

SON DAKİKA