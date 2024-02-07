Bakan Bayraktar’dan TTK işçi alımı ile ilgili açıklama

Zonguldak temasları kapsamında TTK Genel Müdürlüğünü ziyaret eden Bayraktar, burada yetkililerden brifing aldı. Daha sonra TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında işçilerle bir araya gelen Bayraktar, eksi 170 kodunda işçilerle sohbet etti, beraber yemek yedi.

Bakan Bayraktar, ocak çıkışı yaptığı açıklamada, ülkeyi derinden sarsan 6 Şubat 2023'teki depremlerin seneidevriyesi dolayısıyla geldikleri kentteki TTK ve bünyesindeki madencilerin afette çok önemli görevi yerine getirdiğini vurguladı.

Tüm yetkililerin, afetzedelerle bir arada olmak için deprem bölgesinde bulunduğunu anlatan Bayraktar, bölgenin ve bütün milletin madencilere olan teşekkürünü getirmek için Zonguldak'ı ziyaret ettiğini aktardı.

Bayraktar, madencilerle ne kadar iftihar edilse az olacağını, millet adına bir kez daha şükranlarını sunduğunu dile getirdi.