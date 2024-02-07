Giriş Tarihi: 07.02.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
17:29
Bakan Bayraktar'dan TTK işçi alımı ile ilgili açıklama
Tüm madenlerde önce insan, sonra çevre ve katma değerli madencilik anlayışı olması gerektiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TTK'ya 2 bin yeni işçi alımı müjdesi verdiğini hatırlatarak, "Bunların bir kısmı başladı, bir kısmı şu anda eğitimde. O arkadaşlarımızla da görüşeceğim. Dolayısıyla işçilerimizi alıyoruz yavaş yavaş. Eğitimleri sonrasında da müesseselerimizde görevlendirmeye başlayacağız. İnşallah ileride istihdamı daha da artıracak, TTK'yi daha güçlü hale getirecek çalışmalarımızı hep birlikte yürütüyoruz" dedi.