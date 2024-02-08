Bakan Bolat genç girişimcilere seslendi: Küresel pazarları da hedeflemek zorundasınız

"HER AY BİR YIL ÖNCESİNİN AYNI AYINDAN DAHA FAZLA İHRACAT YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"
Ticaret Bakanı Bolat, genç girişimcilerin teşvik edilmesi için yapılan çalışmalardan bahsederek, "Türkiye'nin büyük gruplarının hemen hepsinde artık yıllık karlarının belli bir kısımlarını genç girişimleri fonlama, onlara ortak olma, melek yatırımcı olma, girişim sermayesi fonuna katkı yapma şeklinde ayırdıklarını görüyoruz." diye konuştu.
"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa edeceğiz." diyen Bolat, her ay bir yıl öncesinin aynı ayından daha fazla ihracat yapmanın kendileri için bir hedef olduğunu söyledi.
Bolat, Türkiye'de yerli ve milli üretime zarar veren, haksız ticari uygulamalarla Türkiye'ye girmeye çalışan ithal ürünler konusunda da aktif ticaret politikası araçları uyguladıklarını anlattı.
"ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"
Bakan Ömer Bolat, Türkiye'nin büyümesi ve kalkınması için iş dünyası ile birlikte çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
"Bu noktada uluslararası doğrudan yatırımlara da çok önem veriyoruz. Ülkemize 2003'ten 2023'e kadar yaklaşık 262 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım geldi. 2022'de 5 bin olan uluslararası doğrudan yatırımcı sayısı 2023'te 80 bin küsura ulaştı. Türkiye'nin ihracatının yüzde 30'unu uluslararası doğrudan yatırımcılar yapmakta. Biz ülkemize üretim, istihdam sağlayan, vergi ödeyen, ihracatımızın artmasını sağlayan doğrudan yatırımları da desteklemekteyiz."
Bolat, Bakanlık bünyesinde yapılan diğer çalışmalar hakkında bilgi vererek, KOBİ'lere ve katma değeri yüksek ürün üreten firmalara destek sağlama konusunda kararlı olduklarını vurguladı.
Bakan Bolat, "21 yıldan bu yana Türkiye ekonomisi tam 4,5 kat büyüdü. Eylül ayı sonu itibarıyla 1 trilyon 75 milyar dolar milli gelire ulaştık, 12 bin 650 dolar kişi başı milli gelire ulaştık. 1 Mart'ta 2023'ün tamamı için netice ortaya çıkacak, inşallah daha az olmayacak daha çok olacak diye tahmin ediyoruz. 2024'te 267 milyar dolar mal ihracatı ve 100 milyar dolar hizmet ihracatı hedefliyoruz. Dış ticaret açığımızı da daha da aşağılara çekmeye kararlıyız, bunun için var gücümüzle çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
Gençlerin ihracata katkısıyla kilogram başı ihracat değerini önce 2 dolara, sonra 3 dolarlara çıkarma azim ve kararlılığında olduklarının altını çizen Bolat, katılımcılara Bakanlık bünyesinde devam eden projeler hakkında bilgi verdi.