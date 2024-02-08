Bakan Bolat genç girişimcilere seslendi: Küresel pazarları da hedeflemek zorundasınız

"ARTIK SİZİN İÇİN PAZAR SADECE KENDİ KÖYÜNÜZ, BÖLGENİZ, ÜLKENİZ DEĞİL VE YETMEYECEK"

Bakan Bolat, UGiK gibi platformların gençlerin girişimciliklerine olan etkisine değinerek, Türkiye ekonomisini güçlendirmeye çalışacak bütün çabalarda gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

"Global Harmony" teması çerçevesinde dikkate alınması gereken konulara işaret eden Bolat, "Artık sizin için pazar sadece kendi köyünüz, kasabanız, ilçeniz, şehriniz, bölgeniz, ülkeniz değil ve yetmeyecek. Mutlaka dünyayı da küresel pazarları da hedeflemek zorundasınız. Siz hedeflemezseniz küresel pazardaki rakipler gelecek, sizi ülkenizde rekabete zorlayacak. Siz onların evine gitmediğiniz takdirde onlar sizin kapınızı çalacaktır." şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada yenilikçilik ve teknolojik gelişmelerin öncü rol oynaması gerektiğini dile getiren Bolat, çevresel sorumluluk, küresel ticaretin geleceği, kültürlerarası anlayış ve işbirliği, ekonomik zorluklara karşı dayanıklılık, genç girişimciliğin teşvik edilmesi ve manevi dinamikler konularında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Bolat, "1990'da dünyadaki ihracat toplamı 1 trilyon dolardı, 2022'de 32 trilyon dolara yükseldi. Bunun 25 trilyon doları mal ihracatı, 7 trilyon doları hizmetler ihracatı idi. 2023'te bu rakam 31 trilyon dolara geriledi, zor bir yıldı. Dijitalleşme süreci, yapay zeka ve e-ticaret küresel ticareti artıracak. Bizim de bugün toplam ihracatımızda yüzde 1,5 pay oluşturan e-ticaretin, e-ihracatın payını 2028'e kadar yüzde 10'a çıkarma hedefimiz var." ifadelerini kullandı.