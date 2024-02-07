Bakan Bolat tekstil ve giyim sektörüne seslendi: Yol haritası belli!

BAKAN BOLAT TEKSTİL VE GİYİM SEKTÖRÜNE SESLENDİ

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından, İstanbul Ticaret Odası (İTO) işbirliği ve Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı (İstanbul Fashion Connection-IFCO) başladı.

Avrupa'nın en büyük hazır giyim fuarı olma özelliği taşıyan ve İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Bakan Bolat, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede, devlet ve millet olarak sergilenen dayanışmayla toplumun gücünün bir kez daha görüldüğünü söyledi.

Deprem bölgesinin toparlanma sürecinin umulduğundan çok daha hızlı olduğunu belirten Bolat, "İnşallah birkaç yıl içinde depremde en çok yıkıma uğrayan vilayetlerimiz, eskisinden çok daha dinamik, enerjik, daha güçlü, gelişmiş, yaşanabilir, çevreci şehirler olarak cazibe merkezleri haline gelecektir. Yurt dışından gelenlerin de siyasi olsun, medya mensubu olsun, iş dünyası mensubu olsun, depremin deprem bölgelerindeki yeniden imar faaliyetlerini hayranlıkla takdir ediyorlar. Bu gerçekle, asrın depreminden asrın birlikteliğini ve asrın yeniden imarına en kısa zamanda ulaşacağız" diye konuştu.