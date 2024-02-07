Bakan Bolat tekstil ve giyim sektörüne seslendi: Yol haritası belli!

"YOL HARİTASI BELLİ; DAHA FAZLA TASARIM, DAHA FAZLA MARKALAŞMA, DAHA HIZLI TESLİMAT"
Ticaret Bakanı Bolat, tekstil ve giyim sektörünün ihracatta önemli bir alanı oluşturduğunu belirterek, Türk sanayisini ilk ateşleyen sektörün tekstil ardından da hazır giyim olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin pamuk üreticisi bir ülke olmasının verdiği avantajla tekstilde 100 yılda önemli kazanımlar elde ettiğine değinen Bolat, şöyle devam etti:
"Bugün dünyada Avrupa'nın üçüncü büyük ihracatçısı, dünyanın yedinci büyük ihracatçısı konumuna ulaştık. Hazır giyimde, geçen yıl 20,6 milyar dolar, tekstilde de 12,3 milyar dolar ihracat ile 30 milyar doların üzerinde tekstil ve hazır giyim ihracatı yaptık. Demek ki Türkiye'nin toplam ihracatında aşağı yukarı yüzde 13-14'lük pay oluşturuyor. Sektörün en büyük katkısı istihdama, katma değere ve vergi gelirlerinin artmasına… Pamuk üreticisi olmamız, hedef pazarlara yakın olmamız, 2 günde mal teslim edebilmemiz, geniş ürün yelpazemiz ve özgün tasarımlarımız bu başarıda önemli bir rol oynadı. Bundan sonra da yol haritası belli; daha fazla tasarım, daha fazla markalaşma, daha hızlı teslimat."
Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak yıllık bütçelerinin yüzde 60'ını ihracat desteklerine tahsis ettiklerini, ihracatçıyı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.
IFCO'nun da destek kapsamında olduğunu, geçen yıl gerçekleşen 2 fuarın katılımcılarına toplamda 90 milyon lira destek verildiğini bildiren Bolat, ayrıca fuara gelen alım heyetlerine yönelik de destek sağladıklarını kaydetti.
Bolat, bu yıl için 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmet ihracatı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini hatırlatarak, hazır giyim ve tekstil sektörlerinin de yılın ikinci yarısı itibarıyla artan siparişlerle ihracat hedefine katkı sağlayacağını ifade etti.