Bakan Özhaseki: İnsanların acıları üzerinden siyaset yapmayın

"İNSANLARIN ACILARI ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYIN"

Bakan Özhaseki, yapılan konutlardan bitenlerin teslimine başlandığını, diğer konutların ise inşaatının devam ettiğini ifade ederek, şehirlerin merkezlerinin ise kentin özgü mimarisine uygun olarak planlandığını söyledi.

Kendi evini yerinde yapmak isteyenlere 1,5 milyon liralık destek paketi açıkladıklarını anımsatan Özhaseki, konuşması şöyle sürdürdü:

"Şu ana kadar 250 bin vatandaşımız da 'hükümet siz bizi destekleyin biz kendi evimizi yavaş yavaş yaparız, komşularımızla birlikte yaparız' dediler. Onlar için de elimizden geleni yaptık. Bir taraftan da tam bütçeden 56 milyar lira ayrıldı, bu şehirlerimizde zarar gören bütün altyapıyı da yeniden sıfırlıyoruz. Şimdi bu birkaç gün içerisinde 46 bin konutu teslim edeceğiz. Sonra da bir ay içerisinde çekeceğimiz kuralarla teslim edeceğimiz konut sayısı 57 bini bulacak. Üzülerek söylüyorum, geçen hafta bir genel başkan 'nerede bu evler' diye bağırıyordu, dün bugün birileri... Köylerde yaptığımız çok güzel evler oldu, 'mis gibi evler' diyor vatandaş. Bakın vatandaş takdir ediyor. Allah razı olsun dediğimde bunu eleştirmişlerdi. Kardeşlerim diyorum ki 75 bin evi teslim ediyoruz onlar diyor ki nerede bu evler? Gelsinler ben birebir gezdireceğim. Köylerde yaptığımız, vatandaşın sevdiği, 'mis gibi evler' dedikleri evleri birebir götürüp onlara göstereceğim. Eğer hakikati söylemek isterlerse, görmek isterlerse. En azından yahu her türlü siyaseti yapıyorsunuz. Her türlü eleştiriyi getiriyorsunuz. Ama ne olur şu deprem üzerinden tepinmeyin. İnsanların gelip acıları üzerinden siyaset yapmayın. Yapılanları görün. Eğer eksik varsa dönün bize de deyin ki 'şunlar eksik', 'bunları da yapın' deyin. 'Eyvallah' diyelim 'başımızın üstüne' diyelim. Ama alışmışlar her işte siyaset, yarısı yalan yarısı dolan. Doğrusu onların yaptıklarını görünce de biz yolumuzdan vazgeçecek değiliz. Biz Cumhurbaşkanı'mızın yol arkadaşıyız. O ne söz verdiyse yapar Allah'ın izniyle. O ne söz vermişse biz yerine getiririz bundan kimsenin endişesi olmasın. İnşallah sizler evinize huzurla oturuncaya kadar buralardayız."

Özhaseki, Şanlıurfa'da 9 bin 799 kişinin hak sahibi olduğunu aktararak, 5 binden fazla konutun inşaatının devam ettiğini, bir ay içerisinde eksik kalan konutların ihalesinin yapılıp konutların inşa edileceğini söyledi.

Kurada isimleri çıkmayanların üzülmemesini isteyen Özhaseki, onların evlerini de en kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını ve evi çıkanların da huzur içiresinde oturmalarını temenni etti.