Bakan Özhaseki’den dikkat çeken zemin açıklaması!

"HER BAŞLADIĞIMIZ İNŞAATA BİR YIL GİBİ SÜRE VERİYORUZ"

Hatay genelinde 135 bin civarında konutun yıkıldığını, vatandaşın da hak sahibi olduğunu belirten Özhaseki, "Biz 100 bin civarında konutun ya ihalesini yaptık ya da ihale süreçleri devam ediyor. Bundan sonra da bir taraftan yerinde dönüşümle vatandaşlarımız yapmak istediklerinde onların önünü açacağız, bir taraftan da yer bulmakta zorlandığımız bölgelerde daha hızlı davranarak yine inşaatlara bir an önce devam edeceğiz. Her başladığımız inşaata bir yıl gibi süre veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Özhaseki, sözlerini bir an önce yerine getirebilmek adına bütün inşaatlarda çok hızlı bir vaziyette işlerin devam ettiğini vurguladı.

Deprem bölgesinde, mühendisinden işçisine kadar toplam 110 bin kişinin gece gündüz demeden çalıştığını anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Amacımız evi yıkılan, dışarıda kalan, konteynerde kalan her kim varsa vatandaşlarımız evlerine girinceye kadar, onlar 'Allah sizden razı olsun' deyinceye kadar çalışmak, gece gündüz demeden bu faaliyetleri devam ettirmek. Bu amaçla da bugün burada ilk kuraları çekiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da burada olacaklar. Bir taraftan hastanelerin açılışını yapacaklar, bir taraftan kura çekimi törenine katılacaklar, bir taraftan da tabii ki yaklaşan seçimler var. O seçimlerde de adayımızı orada ilan edecekler."

Seçimlerin de gerek Hatay için gerekse tüm ülke için hayırlı olmasını dileyen Özhaseki, inşaatların da kazasız belasız bir an önce bitmesini temenni etti.

Özhaseki, ilerleyen günlerde daha müjdeli haberlerle Hatay halkıyla birlikte olmayı temenni etti.

Basın açıklamasına milletvekilleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut ve diğer ilgililer de katıldı.