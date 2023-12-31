Bakan Uraloğlu açıkladı: Deprem konutlarının yolları hazır! İşte 2024 planı

"DEPREMİN İLK ANINDAN İTİBAREN ÇOK ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPTIK"

'Asrın felaketi' diye tanımlanan 6 Şubat depremlerinde hasara uğrayan kesimlerde de ulaşım yollarının açık tutulması ve iletişimin kesilmemesi için her an sahada olduklarını hatırlatan Uraloğlu, "Deprem bölgesi karayolları yol ağında bulunan 9 bin 176 kilometrelik yolun sadece yüzde 2'sini oluşturan 184 kilometrelik kısımda hasar oluşmuştu. 11 ilimizde ulusal yol ağımızın yüzde 98'i depremden herhangi bir zarar görmemişti." ifadelerini kullandı.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE 1 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞIMIZI ÜCRETSİZ TAHLİYE ETTİK"

Depremin ilk gününden itibaren bölgeden tahliyelerin yapılması ve yollanan yardımların bölgeye intikali gibi çok kritik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Uraloğlu, "Havayollarımızı afet lojistiğinde etkin ve hızlı bir şekilde kullanarak 720 bin vatandaşımızı bölgeden tahliye ettik. AFAD Yönetim Merkeziyle koordineli olarak havayoluyla birlikte kara, deniz ve demiryoluyla 1 milyon üstünde vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik." şeklinde