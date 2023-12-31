Bakan Uraloğlu açıkladı: Deprem konutlarının yolları hazır! İşte 2024 planı

"6,3 MİLYAR LİRA HARCADIK, 2024'TE DE 12 MİLYAR LİRA HARCAMA YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"
Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Rezerv Alanların İmar ve Bağlantı Yollarının sorumluluğunun Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğüne verildiğini anımsatan Uraloğlu, bu kapsamda yapılan çalışmaları şu şekilde anlattı:
"Depremden etkilenen yollar için 2023 yılında 6,3 milyar lira harcadık. 2024 yılında da 12 milyar lira harcama yapmayı planlıyoruz.
5 ilde 10 ayrı kesimde 38 bin konutun toplam 180 km uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun inşası için 4 proje ve 8 yapım ihalesi gerçekleştirdik.
Toplam proje bedeli 15 milyar TL olan işlerde, yapım çalışmalarına da yoğun bir şekilde devam ediyoruz.
Hatay'da 15 bin 885 konut için toplam 58,6 km imar ve 10,6 km bağlantı yolu, Osmaniye'de; 1.820 konut için 7,1 km, Şanlıurfa'da 3 bin 252 konut için 37,9 km, Diyarbakır'da 6 bin 40 konut için 25,9 km imar ve bağlantı yolunda çalışmalarımız devam ediyor."