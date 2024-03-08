Bakan Yumaklı müjdeyi duyurdu: 2 yeni bitki türü keşfedildi! 12 bin 143 adet...

"100 BİRİMLİK TOHUMUN 97 BİRİMİ BU ÜLKENİN TOPRAKLARINDA ÜRETİLİYOR"

Daha sonra Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi Tohum ve Sera Örtüsü Temini Programı"na katılan Yumaklı, birçok konuda olduğu gibi gıda arz ve güvenliğini sağlamanın da birinci öncelik olması gerektiğini belirtti.

Yumaklı, tohum yoksa üretimin başlatılamayacağına işaret ederek, "Bununla ilgili birçok konuda, savunma sanayisi, teknoloji ya da diğer sektörlerde olduğu gibi tohumda da istikbalinize dönük tahayyüllerinizi yerine getirmek istiyorsanız bağımsız olmak durumundasınız. Türkiye bu konuda dünyada ilk 10 ülke arasında." diye konuştu.

Türkiye'de üretilen yerli ve milli tohumlar olduğunu belirten Yumaklı, şöyle devam etti:

"Kullanılan tohumların, yani 100 birimlik tohumun 97 birimi bu ülkenin topraklarında üretiliyor. Tohumlarla alakalı çok ciddi araştırma, geliştirme yapan kurumlarımız var ama aynı zamanda son dönemde özel sektörün de ciddi başarısı var. Tohumlarla ilgili söyleyebileceğimiz diğer önemli şeylerden biri de bunların sertifikalı olması. Bu konudaki ısrarımız zaman zaman yanlış anlaşılıyor ve ata tohumlarının yasaklandığıyla ilgili zaman zaman tezviratlarda bulunuluyor. Bu doğru değil. 37 çeşit ata tohumumuzu gen bankamızda koruma altına aldık, bunlar sertifikalı tohumlar. Sertifikalı ne demek? Hangi ürün olduğunu, herhangi bir hastalık taşıyıp taşımadığını, ne kadar verim vereceğini bilirsiniz. Dolayısıyla bizim tarımsal üretimimizi garanti altına almanın yollarından biri de kullanacağımız tohumların sertifikalı olması. Türkiye'de kullanılan sertifikalı tohumların yaklaşık yüzde 40'ı Tarımsal Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğü'müzün üretmiş olduğu tohumlardan oluşuyor. Yaklaşık 117 ülkeye de hem bunlar hem de özel sektörümüzün üretmiş olduğu tohumlar ihraç ediliyor."

Ekilmeyen, kullanılmayan arazilerin kullanımı başta olmak üzere mevcutların da daha iyi verim verebilmesi adına tohum dağıtımı programı yaptıklarını söyleyen Yumaklı, "Bugünün anlamına ve önemine binaen de Bartınlı 10 kadın çiftçimize tohum ve sera örtüsü dağıtımı yapalım. Bunun finansmanı TAKEP Projesi. Bütün illerimizde uyguluyoruz. Bartın'da özellikle son dönemde gelişen seracılığı destekleme adına da çalışmalar var." dedi.