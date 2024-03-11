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Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 09:34

Baz etkisi nedir? TCMB anlattı

Baz etkisi nedir? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Herkes İçin Ekonomi" sitesinde anlattı.

AA
Baz etkisi nedir? TCMB anlattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi faaliyetlerine devam ediyor.

Baz etkisi nedir? TCMB anlattı

BAZ ETKİSİ NEDİR?

TCMB, "Herkes İçin Ekonomi" mikro sitesinde "Baz Etkisi Nedir?" başlıklı yeni bir video yayınladı.

Verilerin geçmiş dönemdeki değerlerinin yüksek ya da düşük olması nedeniyle güncel değerleri etkilemesine baz etkisi denir. Baz etkisinin örneklerle açıklandığı videoda, "Enflasyon görünümünü değerlendirirken baz etkilerini içeren yıllık enflasyon verilerinin yanında, aylık enflasyon verilerini de yakından takip etmek büyük önem taşır. Çünkü sadece yıllık enflasyon verilerindeki değişim her zaman gerçek enflasyon görünümünü yansıtmayabilir" ifadeleri kullanıldı.

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Baz etkisi nedir? TCMB anlattı

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