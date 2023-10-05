Giriş Tarihi: 05.10.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 10:25

Benzine indirim geldi! Benzin fiyatı için 2. indirim yarın! 5 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı için gelen fiyat değişikliği bugün pompalara yansıdı. Böylece akaryakıt fiyatları 35 TL'nin altına inmeye başladı. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları listesi bugün güncellenirken, gelen haber akışlarıyla fiyatlar yarın bir kez daha güncelleniyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıt fiyatları tarafında benzin fiyatı için bir kez daha indirim bekleniyor. Benzin fiyatı için beklenen indirim yarın pompaya yansıyacak. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir illeri için benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) bugün ne kadar, kaç TL oldu? Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için de indirim, zam haberi var mı? İşte 5 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları ve haberin detayı...