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Haberler Fotohaber Benzine indirim geldi! Benzin fiyatı için 2. indirim yarın! 5 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Giriş Tarihi: 05.10.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 10:25

Benzine indirim geldi! Benzin fiyatı için 2. indirim yarın! 5 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı için gelen fiyat değişikliği bugün pompalara yansıdı. Böylece akaryakıt fiyatları 35 TL'nin altına inmeye başladı. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları listesi bugün güncellenirken, gelen haber akışlarıyla fiyatlar yarın bir kez daha güncelleniyor. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıt fiyatları tarafında benzin fiyatı için bir kez daha indirim bekleniyor. Benzin fiyatı için beklenen indirim yarın pompaya yansıyacak. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir illeri için benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) bugün ne kadar, kaç TL oldu? Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için de indirim, zam haberi var mı? İşte 5 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları ve haberin detayı...

Benzine indirim geldi! Benzin fiyatı için 2. indirim yarın! 5 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı için petrol fiyatında yaşanan gerileme sonrası dün bir indirim haberi geldi. Benzin fiyatı için yaşanan fiyat değişikliği bugün pompalara yansıdı. Brent petrol bugün 90 doların altına sarkarak 85 dolar seviyelerine kadar geriledi. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına işaret eden verilerin ardından petrol fiyatları, dün yüzde 5'ten fazla değer kaybederek, Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. 90 dolar eşiğini kıran brent petrol, akaryakıt fiyatları tarafında yeni haberler getirecek mi? sorusu araç sahipleri tarafından yakınen takip ediliyorken, beklenen haber geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre yarın benzin fiyatı için bir indirim daha bekleniyor. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? İşte akaryakıt fiyatları listelerindeki son durum ve haberin detayları...

Benzine indirim geldi! Benzin fiyatı için 2. indirim yarın! 5 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Akaryakıt fiyatları için piyasadaki son dakika gelişmeleri:

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına işaret eden verilerin ardından petrol fiyatları, dün yüzde 5'ten fazla değer kaybederek, Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

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Benzine indirim geldi! Benzin fiyatı için 2. indirim yarın! 5 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları

OPEC, Suudi Arabistan ve Rusya'nın yıl sonuna kadar toplam 1,3 milyon varil arz kesintisi yapma kararını onaylayarak, grubun mevcut kesintilerinde bir değişiklik yapmaması da yılın son çeyreğinde beklenen talep artışına rağmen arzın daralmaya devam edeceği endişelerini alevlendirdi.

Benzine indirim geldi! Benzin fiyatı için 2. indirim yarın! 5 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dünki OPEC toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Rusya'nın "eylül ve ekimde devreye giren günlük 300 bin varil düzeyindeki gönüllü petrol ihracat kesintisini" yıl sonuna kadar devam ettireceğini duyurdu. Novak, ülkesinin gönüllü petrol üretim kesinti kararını, gelecek ay gözden geçireceğini söyledi.

Benzine indirim geldi! Benzin fiyatı için 2. indirim yarın! 5 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Suudi Arabistan temmuzdan bu yana uygulanan günlük 1 milyon varillik gönüllü kesintinin aralık ayının sonuna kadar sürdürülmesi kararına sadık kalınacağını bildirdi. Bununla birlikte, kararın kasımda yeniden gözden geçirileceği ve gerekirse artırılabileceği de belirtildi.

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