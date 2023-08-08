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Haberler Fotohaber BENZİN FİYATI-MOTORİN SON DAKİKA: Petrol fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Akaryakıt fiyatları tarafında gelişmeler neler? Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 08.08.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 09:20

BENZİN FİYATI-MOTORİN SON DAKİKA: Petrol fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Akaryakıt fiyatları tarafında gelişmeler neler? Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

Benzin fiyatı ve mazot son dakika haberi...Benzin ve motorin fiyatları petrol piyasası ve dolar/TL tarafındaki gelişmelerle yön bulmaya devam ediyor. Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatı için indirim, zam haberleri de araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretim kesintisi kararının ardından piyasalarda zemin kazanan arz endişeleriyle yükseldi. Peki petrol fiyatları tarafında üretim kısıtlamaları kararları piyasaya nasıl yansıdı? Akaryakıt fiyatları cephesinde yeni gelişme var mı? Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte il il benzin ve motorin fiyatları...

BENZİN FİYATI-MOTORİN SON DAKİKA: Petrol fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Akaryakıt fiyatları tarafında gelişmeler neler? Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dakika benzin, mazot fiyatı haberleri...Benzin fiyatı ve motorin fiyatları brent petrol ve dolar/TL'deki dalgalanmalarla değişkenlik gösteriyor. OPEC+'nın arz kararları, Fed'in para politikası, Rusya ve Çin'in uyguladığı politikalar brent petrol özelinde benzin fiyatı ve mazot fiyatı tarafında belirleyici oluyor. Peki benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıt fiyatları tarafında yeni indirim-zam var mı? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir benzin ve mazot litre fiyatı listesi...

BENZİN FİYATI-MOTORİN SON DAKİKA: Petrol fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Akaryakıt fiyatları tarafında gelişmeler neler? Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

BRENT PETROL FİYATINDA ÇİN ENDİŞESİ

Brent petrol varil fiyatı Çin'deki ekonomik duruma ilişkin endişelerle yeni günde yüzde 0,4 azalışla 85,3 dolardan işlem görüyor.

Geçen hafta OPEC+ ülkelerinden Suudi Arabistan ve Rusya'nın mevcut kesintilerine eylülde de devam edeceklerini açıklamalarının ardından son birkaç ayın en yüksek seviyelerine tırmanan brent petrol, güne kısmi düşüşle başladı. Söz konusu düşüşte, yüksek fiyatlardan faydalanmak isteyen yatırımcıların kar amaçlı satışları etkili oldu. Brent petrolün varil fiyatı haftanın ikinci gününde, uluslararası piyasalarda 85,39 dolardan işlem görüyor.

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BENZİN FİYATI-MOTORİN SON DAKİKA: Petrol fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Akaryakıt fiyatları tarafında gelişmeler neler? Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

PETROL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Çin ekonomisinin toparlanma hızıyla ilgili belirsizlikler ve azalan küresel ham petrol stokları göz önüne alındığında, Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimi ve ihracatı ne kadar süreyle kısmaya devam edeceğine yönelik endişeler fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

Yatırımcıların bu haftaki yön arayışında OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol piyasasının mevcut durumunu, petrol arz ve talebine yönelik verilerini ve piyasa öngörülerini açıklayacağı raporları etkili olacak.

BENZİN FİYATI-MOTORİN SON DAKİKA: Petrol fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Akaryakıt fiyatları tarafında gelişmeler neler? Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da aynı gün ülkesinin petrol ihracatını gönüllü olarak azaltmaya devam edeceğini, bu doğrultuda eylülde petrol arzında günlük 300 bin varillik kesintiye gidileceğini duyurdu.

Brent petrolün yükselişinde ayrıca ABD'nin petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü de etkili oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında bir önceki hafta 15 milyon 400 bin varil azalış tahmin edildiğini açıkladı.

BENZİN FİYATI-MOTORİN SON DAKİKA: Petrol fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Akaryakıt fiyatları tarafında gelişmeler neler? Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM-ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni bir indirim-zam beklenmiyor.

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