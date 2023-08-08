BENZİN FİYATI-MOTORİN SON DAKİKA: Petrol fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Akaryakıt fiyatları tarafında gelişmeler neler? Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

PETROL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Çin ekonomisinin toparlanma hızıyla ilgili belirsizlikler ve azalan küresel ham petrol stokları göz önüne alındığında, Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimi ve ihracatı ne kadar süreyle kısmaya devam edeceğine yönelik endişeler fiyatların düşüşünü kısıtlıyor.

Yatırımcıların bu haftaki yön arayışında OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol piyasasının mevcut durumunu, petrol arz ve talebine yönelik verilerini ve piyasa öngörülerini açıklayacağı raporları etkili olacak.