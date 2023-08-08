BENZİN FİYATI-MOTORİN SON DAKİKA: Petrol fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Akaryakıt fiyatları tarafında gelişmeler neler? Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

Benzin fiyatı ve mazot son dakika haberi...Benzin ve motorin fiyatları petrol piyasası ve dolar/TL tarafındaki gelişmelerle yön bulmaya devam ediyor. Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatı için indirim, zam haberleri de araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı, Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretim kesintisi kararının ardından piyasalarda zemin kazanan arz endişeleriyle yükseldi. Peki petrol fiyatları tarafında üretim kısıtlamaları kararları piyasaya nasıl yansıdı? Akaryakıt fiyatları cephesinde yeni gelişme var mı? Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte il il benzin ve motorin fiyatları...