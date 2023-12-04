BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Brent petrol kazançlarını koruyamadı! 4 Aralık 2023 benzin, motorin fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 04.12.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 10:03

Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri…Akaryakıt fiyatları yakın zamanda cüzi bir fiyat değişikliği yaşadı. Ancak iki haftadan fazladır benzin fiyatı ve motorin fiyatları tarafında büyük bir fiyat değişikliği görülmedi. Araç sahipleri benzin, mazot fiyatı için sektör temsilcilerinden gelecek haberleri ve petrol piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Küresel yakıt talebine yönelik belirsizlikler ve OPEC+ toplantısının etkisiyle petrol fiyatları gerilerken, 'Akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin fiyatı için indirim var mı? Motorine zam, indirim var mı?' aramaları da sıklaşıyor. Peki akaryakıt fiyatları için indirim, zam var mı? 4 Aralık 2023 İstanbul, İzmir, Ankara benzin fiyatı ve motorin fiyatları ile piyasadaki son dakika gelişmeler…