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Haberler Fotohaber BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Brent petrol kazançlarını koruyamadı! 4 Aralık 2023 benzin, motorin fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 04.12.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 10:03

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Brent petrol kazançlarını koruyamadı! 4 Aralık 2023 benzin, motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri…Akaryakıt fiyatları yakın zamanda cüzi bir fiyat değişikliği yaşadı. Ancak iki haftadan fazladır benzin fiyatı ve motorin fiyatları tarafında büyük bir fiyat değişikliği görülmedi. Araç sahipleri benzin, mazot fiyatı için sektör temsilcilerinden gelecek haberleri ve petrol piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Küresel yakıt talebine yönelik belirsizlikler ve OPEC+ toplantısının etkisiyle petrol fiyatları gerilerken, 'Akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin fiyatı için indirim var mı? Motorine zam, indirim var mı?' aramaları da sıklaşıyor. Peki akaryakıt fiyatları için indirim, zam var mı? 4 Aralık 2023 İstanbul, İzmir, Ankara benzin fiyatı ve motorin fiyatları ile piyasadaki son dakika gelişmeler…

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Brent petrol kazançlarını koruyamadı! 4 Aralık 2023 benzin, motorin fiyatları ne kadar?

Benzin, mazot fiyatı son dakika haberleri…Benzin fiyatı ve motorin fiyatları tarafında indirim, zam var mı araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Brent petrol ve dolar kurundan etkilenen akaryakıt fiyatları için petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeler sonrasında indirim beklentisi oluştu. Peki akaryakıta indirim var mı? 4 Aralık 2023 il il benzin fiyatı ve motorin fiyatları…

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Brent petrol kazançlarını koruyamadı! 4 Aralık 2023 benzin, motorin fiyatları ne kadar?

BRENT PETROL KAZANÇLARINI KORUYAMADI

Akaryakıt fiyatları tarafında petrolün kazançlarını silmesiyle indirim beklentisi oluştu. Peki akaryakıta indirim var mı? Petrol fiyatları, İsrail-Hamas Savaşı'nın arz güvenliği için yarattığı endişelerle yükselse de küresel yakıt talebine yönelik belirsizliklerin sürmesinden dolayı kazançlarını koruyamayınca geriledi. Peki yaşanan bu gerileme benzin fiyatı ve motorin fiyatları tarafına nasıl yansıdı?

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BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Brent petrol kazançlarını koruyamadı! 4 Aralık 2023 benzin, motorin fiyatları ne kadar?

BRENT PETROL 78 DOLARA GERİLEDİ

Brent petrol, altı haftalık kayıp serisinin ardından varil başına 78 dolara doğru gerilerken, ABD ham petrolü 74 doların altındaydı. Düşüş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını artırmayı bıraktığı yönündeki spekülasyonlara ve ABD'nin Venezuella arzına yönelik yaptırımlarının yeniden sıkılaştırılabileceği ihtimaline rağmen geldi.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Brent petrol kazançlarını koruyamadı! 4 Aralık 2023 benzin, motorin fiyatları ne kadar?

PETROLDE OPEC+ TOPLANTISININ ETKİLERİ SÜRÜYOR

Petrol, OPEC üyesi olmayan ülkelerden gelen arzın artması ve talep büyümesine ilişkin görünümün yumuşaması nedeniyle arka arkaya aylık düşüş kaydetti. Geri çekilme, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu ve müttefiklerinin geçen hafta üretim kesintilerini derinleştirme yönündeki hamlesinin ardından geldi. Teklif, iç çekişmelerin yanı sıra gecikmelerin de yaşandığı zorlu bir toplantının ardından geldi.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Brent petrol kazançlarını koruyamadı! 4 Aralık 2023 benzin, motorin fiyatları ne kadar?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni zam, indirim haberi bulunmuyor.

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