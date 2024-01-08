Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta indirim, zam var mı? 8 Ocak 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 08.01.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 11:49

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta indirim, zam var mı? 8 Ocak 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) üzerinde etkili olan brent petrol, Suudi Arabistan'ın tüm bölgeleri için resmi satış fiyatlarını düşürdüğüne yönelik haber akışıyla haftanın ilk gününde baskı yerken akaryakıt ve petrol fiyatlarında son durum ne? İndirim, zam var mı? 8 Ocak 2024 güncel benzin fiyatı ve mazot fiyatı ile son gelişmeler…

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta indirim, zam var mı? 8 Ocak 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları tarafında yeni indirim, zam var mı merak edilirken brent petrol yeni bir haber akışı ile baskı yedi. Haftanın ilk gününe yüzde 1,3 azalışla 77,7 dolardan başlayan brent petrol, benzin fiyatı ve mazot fiyatı tarafına nasıl yansıdı? İşte detaylar…

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta indirim, zam var mı? 8 Ocak 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Petrol, Suudi Arabistan'ın tüm bölgeler için resmi satış fiyatlarını düşürmesinin ardından kötüleşen görünümün altını çizerek Kızıldeniz gerilimi ve Libya'daki arz kesintilerine ilişkin endişeleri geride bırakmasının ardından düştü. Petrolde son durum ne? Brent petrolde yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatları cephesine yansıdı mı? İndirim, zam var mı? 8 Ocak 2024 güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta indirim, zam var mı? 8 Ocak 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

PETROL FİYATLARI ARZ ENDİŞELERİYLE AŞAĞI YÖNLÜ BASKI YEDİ

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco, Asya'ya yönelik amiral gemisi Arab Light da dahil olmak üzere tüm bölgelerde şubat ayı resmi satış fiyatlarını varil başına 2 ila 1,50 dolar arasında düşürdü. Söz konusu fiyat indirimi son 13 ayın en büyük indirimi olurken bu kararın rafinericilerin daha rekabetçi fiyatlar talep etmesinin ardından gelmesi dikkat çekti. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ülkeden gelen bu adım, güçlü talep beklentisinin sürdüğü piyasalarda arz fazlalığı endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta indirim, zam var mı? 8 Ocak 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

PETROLDE FED ETKİSİ

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının, enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık son 2 yıldır sürdürdüğü şahin politikaların sonuna gelindiğine yönelik beklentilere karşın faiz indirimlerinin büyüklüğü ve zamanına ilişkin belirsizlik sürüyor. Bu durum, petrol talebi endişelerine yol açarak fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta indirim, zam var mı? 8 Ocak 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

JEOPOLİTİK RİSKLER

Öte yandan, küresel petrol rezervlerinin çoğunu barındıran Orta Doğu'da artan gerginlik, bölgede küresel tedarik zinciri krizinin oluşabileceği ve enerji sevkiyatlarının olumsuz etkilenebileceği endişelerini körüklüyor. Bu durum, fiyatların aşağı yönlü hareketini sınırlıyor.

SON DAKİKA