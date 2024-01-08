BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta indirim, zam var mı? 8 Ocak 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

PETROL FİYATLARI ARZ ENDİŞELERİYLE AŞAĞI YÖNLÜ BASKI YEDİ

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco, Asya'ya yönelik amiral gemisi Arab Light da dahil olmak üzere tüm bölgelerde şubat ayı resmi satış fiyatlarını varil başına 2 ila 1,50 dolar arasında düşürdü. Söz konusu fiyat indirimi son 13 ayın en büyük indirimi olurken bu kararın rafinericilerin daha rekabetçi fiyatlar talep etmesinin ardından gelmesi dikkat çekti. Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ülkeden gelen bu adım, güçlü talep beklentisinin sürdüğü piyasalarda arz fazlalığı endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskıladı.