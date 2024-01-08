Giriş Tarihi: 08.01.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
11:49
BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Akaryakıta indirim, zam var mı? 8 Ocak 2024 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) üzerinde etkili olan brent petrol, Suudi Arabistan'ın tüm bölgeleri için resmi satış fiyatlarını düşürdüğüne yönelik haber akışıyla haftanın ilk gününde baskı yerken akaryakıt ve petrol fiyatlarında son durum ne? İndirim, zam var mı? 8 Ocak 2024 güncel benzin fiyatı ve mazot fiyatı ile son gelişmeler…