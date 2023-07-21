Giriş Tarihi: 21.07.2023 09:59 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 09:59

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Motorine zam geldi! Benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, litresi kaç TL?

Son dakika haberi... Benzin fiyatı ve mazot fiyatı, brent petrol varil fiyatındaki dalgalanmayla birlikte indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları özelinde akaryakıt fiyatları haftanın beşinci gününde de araç sahipleri tarafından merakla takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları cephesinde motorin fiyatları için bugün zam geldi. Yeni zam pompalara yansıdı. Akaryakıt fiyatları için yeni indirim-zam var mı? Benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 21 Temmuz 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ve mazot litre fiyatları...