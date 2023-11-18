BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 aylık düşüşten döndü! 18 Kasım 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

PETROL 4 AYLIK DÜŞÜŞÜNDEN DÖNDÜ

ABD ve Çin ekonomisine dair gelişmeler, küresel petrol talebi görünümüne ilişkin endişelere yol açarak petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor. Kayıplara, İsrail-Hamas savaşının genişleyeceği ve petrol arzını kesintiye uğratacağı korkusunun şu ana kadar gerçekleşmemesi de katkıda bulundu. Çatışmaların başladığı 7 Ekim günü 84,58 dolar seviyesinde olan Brent petrol varil fiyatı, en yüksek 20 Ekim'de 95,94 dolar seviyesini, en düşük ise 17 Kasım'da 76,60 dolar seviyesini gördü. 76 dolar seviyelerine kadar geriledikten sonra 80 dolar üzerine tekrar çıktı. Tekrar 80 dolar seviyesine çıkan brent petrol tarafından esen rüzgarlarla yön bulan akaryakıt fiyatları listesi bu hafta 14 Kasım ve 16 Kasım tarihlerinde değişti. Peki akaryakıt fiyatları listesinde yeni bir güncelleme var mı? 18 Kasım 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar?