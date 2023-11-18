BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 aylık düşüşten döndü! 18 Kasım 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere; akaryakıt fiyatları için belirleyici olan brent petrol, son 4 ayın en düşük seviyelerine geriledi. Ayı piyasasına girdikten sonra dördüncü haftalık kaybına yönelen brent petrol, dün 76 dolar seviyelerine kadar geriledikten sonra 80 dolar üzerine tekrar çıktı. Araç sahipleri söz konusu gelişmeler sonrasında, 'Benzine zam, indirim var mı, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL' aramalarını sıklaştırdı. Akaryakıt fiyatları bu hafta 2 kez değişirken haftanın devamında yeni indirim, zam var mı sorusu merak ediliyor. İşte 18 Kasım 2023 il il benzin fiyatı, motorin fiyatları ile son dakika gelişmeleri...