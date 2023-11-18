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Haberler Fotohaber BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 aylık düşüşten döndü! 18 Kasım 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 18.11.2023 09:08 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 09:08

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 aylık düşüşten döndü! 18 Kasım 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere; akaryakıt fiyatları için belirleyici olan brent petrol, son 4 ayın en düşük seviyelerine geriledi. Ayı piyasasına girdikten sonra dördüncü haftalık kaybına yönelen brent petrol, dün 76 dolar seviyelerine kadar geriledikten sonra 80 dolar üzerine tekrar çıktı. Araç sahipleri söz konusu gelişmeler sonrasında, 'Benzine zam, indirim var mı, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL' aramalarını sıklaştırdı. Akaryakıt fiyatları bu hafta 2 kez değişirken haftanın devamında yeni indirim, zam var mı sorusu merak ediliyor. İşte 18 Kasım 2023 il il benzin fiyatı, motorin fiyatları ile son dakika gelişmeleri...

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 aylık düşüşten döndü! 18 Kasım 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

Petrolde düşüş trendi sürüyor. Yaşanan kayıplar sonrası benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) ne kadar oldu? Akaryakıta indirim veya zam geldi mi? Detaylar haberin devamında…

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 aylık düşüşten döndü! 18 Kasım 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

PETROL 4 AYLIK DÜŞÜŞÜNDEN DÖNDÜ

ABD ve Çin ekonomisine dair gelişmeler, küresel petrol talebi görünümüne ilişkin endişelere yol açarak petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor. Kayıplara, İsrail-Hamas savaşının genişleyeceği ve petrol arzını kesintiye uğratacağı korkusunun şu ana kadar gerçekleşmemesi de katkıda bulundu. Çatışmaların başladığı 7 Ekim günü 84,58 dolar seviyesinde olan Brent petrol varil fiyatı, en yüksek 20 Ekim'de 95,94 dolar seviyesini, en düşük ise 17 Kasım'da 76,60 dolar seviyesini gördü. 76 dolar seviyelerine kadar geriledikten sonra 80 dolar üzerine tekrar çıktı. Tekrar 80 dolar seviyesine çıkan brent petrol tarafından esen rüzgarlarla yön bulan akaryakıt fiyatları listesi bu hafta 14 Kasım ve 16 Kasım tarihlerinde değişti. Peki akaryakıt fiyatları listesinde yeni bir güncelleme var mı? 18 Kasım 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar?

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BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 aylık düşüşten döndü! 18 Kasım 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için 14 Kasım'da 1,64 TL'lik indirim, 16 Kasım'da 1,14 TL'lik zam geldi. Motorin fiyatları için yeni zam, indirim haberi bulunmuyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 aylık düşüşten döndü! 18 Kasım 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni zam, indirim haberi bulunmuyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol 4 aylık düşüşten döndü! 18 Kasım 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Akaryakıt pompa fiyatları il il ve bayi bayi farklılık gösteriyor. İşte 18 Kasım 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin fiyatı ve motorin fiyatları:

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