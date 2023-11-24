BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol belirsizliklerle düşüyor! Akaryakıta indirim, zam geliyor mu? 24 Kasım 2023 benzin, motorin fiyatları ne kadar?

Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere; akaryakıt fiyatları için belirleyici olan brent petrol, OPEC+'nın üretim seviyeleri üzerinde uzlaşmaya varmakta zorlanmasının ardından Çarşamba günü yüzde 4 geriledi. Önümüzdeki yıl 100 dolar üzerine çıkması beklenen brent petrol şimdilerde 81,35 dolardan işlem görüyor. Piyasalarda yaşanan söz konusu gelişmeler sonrası araç sahipleri 'Benzine zam, indirim var mı, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL' diye merak ederken, OPEC+ bakanlar toplantısının 30 Kasım'a erteleneceği yönündeki açıklama piyasaları şaşırttı. Peki akaryakıt fiyatları için indirim, zam var mı? İşte detaylar…