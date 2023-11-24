BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol belirsizliklerle düşüyor! Akaryakıta indirim, zam geliyor mu? 24 Kasım 2023 benzin, motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları 16 Kasım itibariyle herhangi bir değişikliği yaşamadı. Benzin fiyatı ve mazot fiyatı için belirleyici olan brent petrol, OPEC+ üretim kesintileri konusunda anlaşmaya varıp varmayacağına dair belirsizlikler nedeniyle düşüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 4 ayın dibinden dönen brent petrol, şu an 81,35 dolar seviyesinden işlem görüyor. Peki yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatları tarafına nasıl yansıdı? İndirim, zam var mı? 24 Kasım 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ile son dakika gelişmeleri…