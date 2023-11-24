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Haberler Fotohaber BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol belirsizliklerle düşüyor! Akaryakıta indirim, zam geliyor mu? 24 Kasım 2023 benzin, motorin fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 24.11.2023 09:09 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 09:09

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol belirsizliklerle düşüyor! Akaryakıta indirim, zam geliyor mu? 24 Kasım 2023 benzin, motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları 16 Kasım itibariyle herhangi bir değişikliği yaşamadı. Benzin fiyatı ve mazot fiyatı için belirleyici olan brent petrol, OPEC+ üretim kesintileri konusunda anlaşmaya varıp varmayacağına dair belirsizlikler nedeniyle düşüşünü sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta 4 ayın dibinden dönen brent petrol, şu an 81,35 dolar seviyesinden işlem görüyor. Peki yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatları tarafına nasıl yansıdı? İndirim, zam var mı? 24 Kasım 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ile son dakika gelişmeleri…

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol belirsizliklerle düşüyor! Akaryakıta indirim, zam geliyor mu? 24 Kasım 2023 benzin, motorin fiyatları ne kadar?

Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere; akaryakıt fiyatları için belirleyici olan brent petrol, OPEC+ üyelerinin üretim seviyeleri üzerinde uzlaşmaya varmakta zorlanması üzerine yüzde 4 geriledi. Şimdilerde 81,35 dolar seviyesinden işlem gören brent petrol, geçtiğimiz hafta 4 ayın dibini görmüştü. Peki söz konusu gelişmeler sonrası akaryakıt fiyatları için yeni indirim, zam haberi geldi mi? 24 Kasım 2023 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ve motorin fiyatları listesi…

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol belirsizliklerle düşüyor! Akaryakıta indirim, zam geliyor mu? 24 Kasım 2023 benzin, motorin fiyatları ne kadar?

Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere; akaryakıt fiyatları için belirleyici olan brent petrol, OPEC+'nın üretim seviyeleri üzerinde uzlaşmaya varmakta zorlanmasının ardından Çarşamba günü yüzde 4 geriledi. Önümüzdeki yıl 100 dolar üzerine çıkması beklenen brent petrol şimdilerde 81,35 dolardan işlem görüyor. Piyasalarda yaşanan söz konusu gelişmeler sonrası araç sahipleri 'Benzine zam, indirim var mı, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL' diye merak ederken, OPEC+ bakanlar toplantısının 30 Kasım'a erteleneceği yönündeki açıklama piyasaları şaşırttı. Peki akaryakıt fiyatları için indirim, zam var mı? İşte detaylar…

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BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol belirsizliklerle düşüyor! Akaryakıta indirim, zam geliyor mu? 24 Kasım 2023 benzin, motorin fiyatları ne kadar?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni zam, indirim haberi bulunmuyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol belirsizliklerle düşüyor! Akaryakıta indirim, zam geliyor mu? 24 Kasım 2023 benzin, motorin fiyatları ne kadar?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni zam, indirim haberi bulunmuyor.

BENZİN-MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol belirsizliklerle düşüyor! Akaryakıta indirim, zam geliyor mu? 24 Kasım 2023 benzin, motorin fiyatları ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Akaryakıt pompa fiyatları il il ve bayi bayi farklılık gösteriyor. İşte 24 Kasım 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin fiyatı ve motorin fiyatları:

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