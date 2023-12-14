BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol dipten döndü! 14 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 14.12.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 12:11

Akaryakıt fiyatları tarafında petrolde yaşanan gerilemelerle geçtiğimiz hafta peş peşe indirimler gelmişti. FOMC toplantısında çıkan güvercin sonuç Fed'in sert duruşunu sürdürmesini bekleyenler için sürpriz oldu. Petrol, Fed faiz kararının ardından ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği ihtimali ve ABD'den gelen güçlü petrol talebi verileri ile 5 ayın dibinden döndü. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında araç sahipleri, 'Akaryakıt fiyatları zam var mı, benzin fiyatı ne kadar, motorin indirim var mı' aramalarını sıklaştırdı. Peki akaryakıta indirim, zam var mı? 14 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar? Piyasadaki son dakika gelişmelerle beraber tüm detaylar…