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Haberler Fotohaber BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol dipten döndü! 14 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 14.12.2023 12:11 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 12:11

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol dipten döndü! 14 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları tarafında petrolde yaşanan gerilemelerle geçtiğimiz hafta peş peşe indirimler gelmişti. FOMC toplantısında çıkan güvercin sonuç Fed'in sert duruşunu sürdürmesini bekleyenler için sürpriz oldu. Petrol, Fed faiz kararının ardından ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği ihtimali ve ABD'den gelen güçlü petrol talebi verileri ile 5 ayın dibinden döndü. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında araç sahipleri, 'Akaryakıt fiyatları zam var mı, benzin fiyatı ne kadar, motorin indirim var mı' aramalarını sıklaştırdı. Peki akaryakıta indirim, zam var mı? 14 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar? Piyasadaki son dakika gelişmelerle beraber tüm detaylar…

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol dipten döndü! 14 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Benzin ve mazot fiyatı brent petrol ve dolar kurundaki gelişmelerle liste güncelliyor. Akaryakıt fiyatları dolar kuru yatay bir seyir izlediği için şu sıralar petrol fiyatları tarafındaki değişimlerden etkileniyor. Peki petrolde yaşanan dalgalanmalar benzin fiyatı ve motorin fiyatları tarafına nasıl yansıdı? 14 Aralık 2023 İstanbul, İzmir, Ankara benzin fiyatı ve motorin fiyatları ile piyasadaki son dakika gelişmeler…

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol dipten döndü! 14 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Brent petrol ve dolar kurundan etkilenen akaryakıt fiyatları için petrol fiyatlarında yaşanan gerilemeler sonrası araç sahiplerini sevindiren peş peşe gelen indirimler geldi. Dün 5 ayın dibini gören petrol, ABD stoklarındaki düşüş ve Fed'in faiz oranlarını düşürmeye hazırlandığı işaretleri de dahil olmak üzere olumlu talep sinyalleri ile beş ayın en düşük seviyesinden yükseldi. Fed'in faiz kararının ardından dolar endeksi de düşüşe geçti. Doların değer kaybetmesi petrolü diğer para birimleriyle alan alıcılar için ucuz hale getirerek fiyatları artırıyor. Peki bu yaşanan gelişmeler sonrası benzin fiyatı veya motorin fiyatları için yeni bir indirim, zam geldi mi?

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BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol dipten döndü! 14 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

PETROLDE FED ETKİSİ

Fed, üst üste üçüncü toplantısında faiz oranlarını sabit tuttu ve agresif sıkılaştırma kampanyasının sona erdiğine dair şimdiye kadarki en net sinyali verdi. Fed faiz kararının ardından ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği ihtimali ve petrol talebinin endişe edildiği kadar düşmeyeceğine yönelik beklentiler de fiyatların yükselişini destekledi.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol dipten döndü! 14 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

GÖZLER BUGÜN AÇIKLANACAK OLAN IEA RAPORUNDA

Yatırımcılar, Uluslararası Enerji Ajansı'nın bu haftaki üç önemli piyasa görünümünün sonuncusu olan bugün yayınlanacak aylık raporunu bekliyor olacak. OPEC, kendi üretimini dizginleme çabalarıyla çelişen bir görünüm sergileyerek önümüzdeki çeyrekte petrol arzında önemli bir eksiklik olacağını tahmin etmeye devam etti.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol dipten döndü! 14 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

2024'TE 75 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ YAPILMASI BEKLENİYOR

Para politikası karar metninde enflasyonun yıl boyunca yavaşladığına işaret edilirken, kararın ardından açıklama yapan Fed Başkanı Jerome Powell, sıkılaştırma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğuna inandıklarını belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimalinin oldukça yüksek olduğu görüldü.

Bankadan yapılan tahminler gelecek yıl toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği ihtimalini ortaya koydu.

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