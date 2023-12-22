Giriş Tarihi: 22.12.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 09:29

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol yükseldi! Motorine zam geldi! 22 Aralık 2023 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Benzin fiyatı ardından bugün de mazot fiyatı için zam geldi. Böylece akaryakıt fiyatları listesi bu hafta 2 kez listeyi güncellenmiş oldu. Petrolde gözler Kızıldeniz krizi ve OPEC'e çevrilmişken, brent petrol tekrar 80 dolar seviyesinin üstünde işlem görmeye başladı. Brent petrol beş günlük yükselişinin ardından dün hafif gerilese de yukarı yönlü yükselişlerinden vazgeçmedi. Gelişmeleri takip eden araç sahipleri de söz konusu dalgalanmaların akaryakıt fiyatları tarafına nasıl yansıyacağını merak ediyor. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları için yeni indirim, zam var mı? 22 Aralık 2023 benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte piyasadaki son dakika gelişmelerle birlikte güncel akaryakıt fiyatları…