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Haberler Fotohaber BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol yükseldi! Motorine zam geldi! 22 Aralık 2023 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 22.12.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 09:29

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol yükseldi! Motorine zam geldi! 22 Aralık 2023 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Benzin fiyatı ardından bugün de mazot fiyatı için zam geldi. Böylece akaryakıt fiyatları listesi bu hafta 2 kez listeyi güncellenmiş oldu. Petrolde gözler Kızıldeniz krizi ve OPEC'e çevrilmişken, brent petrol tekrar 80 dolar seviyesinin üstünde işlem görmeye başladı. Brent petrol beş günlük yükselişinin ardından dün hafif gerilese de yukarı yönlü yükselişlerinden vazgeçmedi. Gelişmeleri takip eden araç sahipleri de söz konusu dalgalanmaların akaryakıt fiyatları tarafına nasıl yansıyacağını merak ediyor. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları için yeni indirim, zam var mı? 22 Aralık 2023 benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte piyasadaki son dakika gelişmelerle birlikte güncel akaryakıt fiyatları…

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol yükseldi! Motorine zam geldi! 22 Aralık 2023 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

Akaryakıt fiyatları bugün motorine zam gelmesiyle birlikte bu hafta 2 kez liste güncelledi. Peki benzin fiyatı veya motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları için hafta bitmeden 3. bir fiyat değişikliği yaşanacak mı? Cevabı haberin detaylarında…

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol yükseldi! Motorine zam geldi! 22 Aralık 2023 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI BİR KEZ DAHA DEĞİŞTİ

Benzin fiyatı sonrası motorine de zam geldi. Böylece akaryakıta haftanın 2. zammı gelmiş oldu. Bugün itibariyle yeni fiyatlar pompaya yansıdı. Petrol fiyatları, nakliyecilerin artan saldırılar nedeniyle Kızıldeniz'den kaçınmasıyla iki ayın en büyük haftalık yükselişini sürdürürken, Angola'nın OPEC'ten ayrılması grubun birliğine dikkatleri çekti. Bu gelişmelerin etkilerini benzin ve mazot fiyatı üzerinde görüp görmeyeceklerini merak eden araç sahipleri de "Akaryakıt fiyatlar ne kadar? Motorine zam var mı? Benzin fiyatı ne kadar?" aramalarını sıklaştırdı.

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BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol yükseldi! Motorine zam geldi! 22 Aralık 2023 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

MOTORİNE ZAM GELDİ

Benzin fiyatı için iki gün önce 1,46'lik gelen zam ile İstanbul'da benzin fiyatı 34,50 TL'ye, Ankara'da ise 35,17 TL'ye yükseldi. Bugün motorin fiyatları (mazot fiyatı) için gelen 1,61 TL'lik zammın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de fiyatlar ne kadar oldu peki?

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol yükseldi! Motorine zam geldi! 22 Aralık 2023 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için 20 Aralık 2023 tarihinde 1,46 TL'lik zam geldi. Yeni bir indirim, zam haberi yok.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol yükseldi! Motorine zam geldi! 22 Aralık 2023 benzin ve mazot fiyatı ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin ve mazot indirimi sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar kaç lira oldu? İşte o tablolar:

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