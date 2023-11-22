BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde yön yukarı! Akaryakıta indirim, zam var mı? 22 Kasım 2023 benzin, mazot fiyatı ne kadar?

Akaryakıt fiyatları geçtiğimiz hafta bir indirim bir zam ile listeyi güncelledi. Benzin fiyatı ve mazot fiyatı için belirleyici olan brent petrol, piyasalarda oluşan zayıf talep ve arz fazlası endişeleriyle geçtiğimiz hafta 76,60 dolardan 4 ayın dibini gördü. Şimdilerde ise 81 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarında yönü, OPEC+ grubunun arz kesintilerine ek olarak, Suudi Arabistan'ın arz kararı belirleyecek. Peki akaryakıt fiyatları için yeni indirim, zam var mı? 22 Kasım 2023 il il benzin fiyatı ve motorin fiyatları listesi…