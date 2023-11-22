BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde yön yukarı! Akaryakıta indirim, zam var mı? 22 Kasım 2023 benzin, mazot fiyatı ne kadar?

GÜNLÜK ORTALAMA 500 BİN VARİL ARZ FAZLASI BEKLENİYOR

İkinci ve üçüncü çeyrekte arz fazlasının kademeli olarak azalacağını, son çeyrekte ise arzın talebin bir miktar gerisinde kalacağını öngören rapora göre, 2024'ün tamamı için talebin günlük ortalama 102,9 milyon varil, arzın günlük ortalama 103,4 milyon varil olacağı tahmin ediliyor. Böylece, gelecek yıl için günlük ortalama 500 bin varil arz fazlası bekleniyor.

OPEC'in ekim ayına ilişkin aylık petrol piyasası raporuna göre de küresel petrol talebinin gelecek yılın ilk çeyreğinde günlük ortalama 103,6 milyon varil olacağı hesaplanıyor. OPEC, küresel petrol arzının ekimde günlük ortalama 101,6 milyon varil olarak açıklamıştı.