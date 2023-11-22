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Haberler Fotohaber BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde yön yukarı! Akaryakıta indirim, zam var mı? 22 Kasım 2023 benzin, mazot fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 22.11.2023 15:25 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 15:25

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde yön yukarı! Akaryakıta indirim, zam var mı? 22 Kasım 2023 benzin, mazot fiyatı ne kadar?

Akaryakıt fiyatları geçtiğimiz hafta bir indirim bir zam ile listeyi güncelledi. Benzin fiyatı ve mazot fiyatı için belirleyici olan brent petrol, piyasalarda oluşan zayıf talep ve arz fazlası endişeleriyle geçtiğimiz hafta 76,60 dolardan 4 ayın dibini gördü. Şimdilerde ise 81 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarında yönü, OPEC+ grubunun arz kesintilerine ek olarak, Suudi Arabistan'ın arz kararı belirleyecek. Peki akaryakıt fiyatları için yeni indirim, zam var mı? 22 Kasım 2023 il il benzin fiyatı ve motorin fiyatları listesi…

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde yön yukarı! Akaryakıta indirim, zam var mı? 22 Kasım 2023 benzin, mazot fiyatı ne kadar?

Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere; akaryakıt fiyatları için belirleyici olan brent petrol, 4 ayın dibinden dönerek 76,60 dolardan 81,40 dolara çıktı. Petrolde 2024'ün genelinde daha dengeli bir piyasa beklenirken, piyasaların odağında pazar günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da petrol üreticilerinin katılımıyla düzenlenecek toplantı var. Peki toplantı öncesi petrol piyasasında son durum nasıl? Gelişmeler akaryakıt fiyatları tarafına nasıl yansıdı? İşte detaylar…

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde yön yukarı! Akaryakıta indirim, zam var mı? 22 Kasım 2023 benzin, mazot fiyatı ne kadar?

Benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere; akaryakıt fiyatları için belirleyici olan brent petrol, kayıplarını toplamaya devam ediyor. Önümüzdeki yıl 100 dolar üzerine çıkması beklenen brent petrol şimdilerde 81,40 dolardan işlem görüyor. OPEC+ grubunun arz kesintilerine ek olarak, Suudi Arabistan'ın gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik üretim kesintisinin akıbetinin petrol fiyatlarının gidişatına yön vermesi bekleniyor. Piyasalarda yaşanan söz konusu gelişmeler sonrası araç sahipleri 'Benzine zam, indirim var mı, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL' aramalarını sıklaştırdı. İşte 22 Kasım 2023 il il benzin fiyatı, motorin fiyatları ile son dakika gelişmeleri…

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BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde yön yukarı! Akaryakıta indirim, zam var mı? 22 Kasım 2023 benzin, mazot fiyatı ne kadar?

PETROLÜN 100 DOLAR ÜZERİNE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Uluslararası Enerji Ajansının son yayımlanan petrol piyasası raporuna göre, küresel petrol talebinin gelecek yılın ilk çeyreğinde günlük ortalama 101,5 milyon varile ulaşması bekleniyor. Aynı dönemde, OPEC+ grubunun mevcut anlaşması dikkate alındığında, küresel petrol arzının günlük ortalama 102,8 milyon varil olacağı öngörülüyor. Bu, üretim kesintilerine rağmen günlük yaklaşık 1,3 milyon varillik arz fazlasına işaret ediyor.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde yön yukarı! Akaryakıta indirim, zam var mı? 22 Kasım 2023 benzin, mazot fiyatı ne kadar?

GÜNLÜK ORTALAMA 500 BİN VARİL ARZ FAZLASI BEKLENİYOR

İkinci ve üçüncü çeyrekte arz fazlasının kademeli olarak azalacağını, son çeyrekte ise arzın talebin bir miktar gerisinde kalacağını öngören rapora göre, 2024'ün tamamı için talebin günlük ortalama 102,9 milyon varil, arzın günlük ortalama 103,4 milyon varil olacağı tahmin ediliyor. Böylece, gelecek yıl için günlük ortalama 500 bin varil arz fazlası bekleniyor.

OPEC'in ekim ayına ilişkin aylık petrol piyasası raporuna göre de küresel petrol talebinin gelecek yılın ilk çeyreğinde günlük ortalama 103,6 milyon varil olacağı hesaplanıyor. OPEC, küresel petrol arzının ekimde günlük ortalama 101,6 milyon varil olarak açıklamıştı.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde yön yukarı! Akaryakıta indirim, zam var mı? 22 Kasım 2023 benzin, mazot fiyatı ne kadar?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni zam, indirim haberi bulunmuyor.

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