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Haberler Fotohaber BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: Petrolün risk primi arttı! Zam, indirim var mı? Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 06.02.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 12:15

BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: Petrolün risk primi arttı! Zam, indirim var mı? Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

Akaryakıt fiyatları için sektör temsilcileri yeni haftada indirim, zam haberi verecek mi merak ediliyor. Benzin ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol, piyasanın Orta Doğu'daki jeopolitik riskleri Fed'in şahin yorumlarına karşı artmasıyla yükseliş kaydederken 6 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Petrol piyasasından son gelişmelerle birlikte tüm detaylar...

BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: Petrolün risk primi arttı! Zam, indirim var mı? Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol, Pazartesi günü üç haftanın en düşük seviyesinden toparlandığı seansta yüzde 0,9 yükseldikten sonra varil başına 78 dolar civarında işlem gördü. Peki bunda ne etkili oldu? Yükseliş akaryakıt fiyatları tarafına da yansıdı mı? İşte detaylar...

BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: Petrolün risk primi arttı! Zam, indirim var mı? Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Akaryakıt fiyatları tarafında indirim, zam var mı diye merak eden araç sahipleri petrol piyasasındaki gelişmeleri de yakından takip ediyor. Peki benzin fiyatı ve mazot fiyatı için yeni indirim, zam var mı? Petrolde son durum ne? Neler fiyatlanıyor? Akaryakıt fiyatları ne kadar?

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BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: Petrolün risk primi arttı! Zam, indirim var mı? Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

ABD VE İSRAİL KARARLI

ABD, İran güçlerine ve bölgesel vekil güçlere karşı daha fazla saldırı sözü verdi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin güvenliği için Hamas'a karşı mutlak zaferin şart olduğunu söyledi.

BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: Petrolün risk primi arttı! Zam, indirim var mı? Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

FED BAŞKANI VE ÜYELERİNİN SÖZLÜ YÖNLENDİRMELERİ DOLARI YÜKSELTTİ

Finans piyasaları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın da aralarında bulunduğu yetkililerin doların yükselişini tetikleyen yorumlarının ardından Mart ayında Fed'in faiz indirimi ihtimalini göz ardı etmeye devam etti. ABD para biriminin Kasım ortasından bu yana en yüksek seviyesine yakın olması, emtiaları birçok alıcı için daha az çekici hale getiriy

BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: Petrolün risk primi arttı! Zam, indirim var mı? Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

HAM PETROLÜN RİSK PRİMİ ARTTI

Ortadoğu'daki saldırılar ve misilleme tehditleri, Ekim ayından bu yana en kötü haftasını geçiren ham petrolün risk primini artırdı. Bu düşüş eğilimi, dört ay süren İsrail-Hamas savaşını duraklatma görüşmeleri, güçlü arz işaretleri ve en büyük ithalatçı Çin'deki cansız talepten kaynaklandı.

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