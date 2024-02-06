Giriş Tarihi: 06.02.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
12:15
BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: Petrolün risk primi arttı! Zam, indirim var mı? Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar?
Akaryakıt fiyatları için sektör temsilcileri yeni haftada indirim, zam haberi verecek mi merak ediliyor. Benzin ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol, piyasanın Orta Doğu'daki jeopolitik riskleri Fed'in şahin yorumlarına karşı artmasıyla yükseliş kaydederken 6 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Petrol piyasasından son gelişmelerle birlikte tüm detaylar...