BENZiN, MAZOT FiYATI SON DAKİKA: Petrolün risk primi arttı! Zam, indirim var mı? Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Akaryakıt fiyatları tarafında indirim, zam var mı diye merak eden araç sahipleri petrol piyasasındaki gelişmeleri de yakından takip ediyor. Peki benzin fiyatı ve mazot fiyatı için yeni indirim, zam var mı? Petrolde son durum ne? Neler fiyatlanıyor? Akaryakıt fiyatları ne kadar?