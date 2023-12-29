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Haberler Fotohaber BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol fiyatları yükseliyor! 29 Aralık 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 17:19 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 17:19

BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol fiyatları yükseliyor! 29 Aralık 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

Petrol piyasasında yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatları cephesinde de değişikliklere neden oluyor. Benzin fiyatı ve mazot fiyatı için gelişmeleri yakından takip eden araç sahipleri yeni bir gelişme var mı merak ediyor. Piyasalarda 77,48 dolardan işlem gören brent petrol, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin güçlendiğine ilişkin veriler ile bugün güne yükselişle başlarken benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni bir indirim, zam var mı? 29 Aralık 2023 akaryakıt fiyatları ne kadar? Petroldeki son dakika gelişmeleriyle beraber il il benzin ve motorin fiyatları…

BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol fiyatları yükseliyor! 29 Aralık 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları için haftanın beşinci gününde herhangi bir indirim-zam var mı? 29 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar? Mazot fiyatı ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları cephesindeki gelişmeleri etkileyen brent petrolde son durum ne? İşte piyasadaki son gelişmeler ve güncel akaryakıt fiyatları…

BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol fiyatları yükseliyor! 29 Aralık 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

PETROLDEKİ TALEP ETKİSİ AKARYAKITA YANSIDI MI?

Petrol fiyatları 80 dolar bandının altında seyrederken, araç sahipleri gözlerini akaryakıt fiyatları tarafına çevirdi. Arz ve talep durumunda yaşanacak değişim beklentileri ile dalgalanan petrol fiyatlarının benzin ve mazot fiyatı tarafına yansıması oldu mu? Yeni indirim-zam var mı? Bugünkü pompa fiyatları ne kadar?

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BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol fiyatları yükseliyor! 29 Aralık 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

PETROLDE SON DURUM NE?

Piyasalarda 77,48 dolardan işlem gören brent petrol, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin güçlendiğine ilişkin veriler ile bugün güne yükselişle başladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 6 milyon 900 bin varil azaldığını açıkladı. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 600 bin varil geriledi.

Petrol ve benzin stoklarındaki düşüş ülkede talebin güçlü seyrettiğine işaret ediyor.

Kızıldeniz'de artan bölgesel riskler nedeniyle oluşan uluslararası lojistik aksamaları da fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol fiyatları yükseliyor! 29 Aralık 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

Yemen'deki Husilerin İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını açıklamasının ardından, aralarında İngiliz enerji şirketi bp'nin de bulunduğu birçok şirket güvenlik gerekçesiyle Kızıldeniz'deki seferlerini askıya almıştı.

Ancak bazı küresel nakliye firmalarının Kızıldeniz sevkiyatlarını yeniden başlatacaklarını duyurmaları ise bölgede devam eden çatışmaların gemi ticaretine yönelik etkilerinin kısıtlı olabileceği öngörülerini güçlendirdi.

BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol fiyatları yükseliyor! 29 Aralık 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

MAZOT FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Mazot fiyatı için yeni bir indirim, zam haberi yok.

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