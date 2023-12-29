BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol fiyatları yükseliyor! 29 Aralık 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 29.12.2023 17:19
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
17:19
Petrol piyasasında yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatları cephesinde de değişikliklere neden oluyor. Benzin fiyatı ve mazot fiyatı için gelişmeleri yakından takip eden araç sahipleri yeni bir gelişme var mı merak ediyor. Piyasalarda 77,48 dolardan işlem gören brent petrol, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin güçlendiğine ilişkin veriler ile bugün güne yükselişle başlarken benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni bir indirim, zam var mı? 29 Aralık 2023 akaryakıt fiyatları ne kadar? Petroldeki son dakika gelişmeleriyle beraber il il benzin ve motorin fiyatları…