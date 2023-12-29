BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol fiyatları yükseliyor! 29 Aralık 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları için haftanın beşinci gününde herhangi bir indirim-zam var mı? 29 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar? Mazot fiyatı ve benzin fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları cephesindeki gelişmeleri etkileyen brent petrolde son durum ne? İşte piyasadaki son gelişmeler ve güncel akaryakıt fiyatları…