Brent petrol kazançlarını sildi! Akaryakıt fiyatları değişti! 1 Aralık 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları son dakika…Brent petrol ve dolar kurundan etkilenen benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim, zam haberi geldi mi merak ediliyor. En son 15 gün önce değişen akaryakıt fiyatları, yaşanan gelişmeler sonrası liste güncelledi. OPEC+ toplantısı öncesi 84 dolar seviyelerine kadar yükselen brent petrol, toplantıda alınan kararlara rağmen kazançlarını bir kısmını sildi. OPEC+ üyesi ülkeler, gönüllü üretim kısıntılarını 2024'ün 1. çeyreğinin sonuna kadar uzattıklarını açıkladı. Petrol piyasasında yaşanan gelişmeleri yakınen takip eden araç sahipleri yaşanan gelişmeler sonrası 'Akaryakıt zam var mı? Benzin fiyatı ne kadar? Motorine zam var mı?' aramalarını sıklaştırdı. Peki söz konusu gelişmeler akaryakıt fiyatları tarafına nasıl yansıdı? Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim, zam geldi mi? İşte il il benzin fiyatı ve motorin fiyatları ile son dakika gelişmeleri…