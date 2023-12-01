Brent petrol kazançlarını sildi! Akaryakıt fiyatları değişti! 1 Aralık 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

Kazakistan

Kazakistan'ın 2024 yılının ilk çeyreğinde petrol üretimini günlük 82.000 varil daha azaltacağını söyledi. Söz konusu kesinti, Kazakistan tarafından Nisan 2023'te açıklanan ve Aralık 2024 sonuna kadar devam edecek olan 78.000 varillik gönüllü kesintiye ek olarak uygulanacak.

Dolayısıyla Kazakistan'ın üretimi Mart 2024 sonuna kadar 1.468 milyon varil/gün olacak.