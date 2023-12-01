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Haberler Fotohaber Brent petrol kazançlarını sildi! Akaryakıt fiyatları değişti! 1 Aralık 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 01.12.2023 10:57 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 10:57

Brent petrol kazançlarını sildi! Akaryakıt fiyatları değişti! 1 Aralık 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları son dakika…Brent petrol ve dolar kurundan etkilenen benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim, zam haberi geldi mi merak ediliyor. En son 15 gün önce değişen akaryakıt fiyatları, yaşanan gelişmeler sonrası liste güncelledi. OPEC+ toplantısı öncesi 84 dolar seviyelerine kadar yükselen brent petrol, toplantıda alınan kararlara rağmen kazançlarını bir kısmını sildi. OPEC+ üyesi ülkeler, gönüllü üretim kısıntılarını 2024'ün 1. çeyreğinin sonuna kadar uzattıklarını açıkladı. Petrol piyasasında yaşanan gelişmeleri yakınen takip eden araç sahipleri yaşanan gelişmeler sonrası 'Akaryakıt zam var mı? Benzin fiyatı ne kadar? Motorine zam var mı?' aramalarını sıklaştırdı. Peki söz konusu gelişmeler akaryakıt fiyatları tarafına nasıl yansıdı? Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim, zam geldi mi? İşte il il benzin fiyatı ve motorin fiyatları ile son dakika gelişmeleri…

Brent petrol kazançlarını sildi! Akaryakıt fiyatları değişti! 1 Aralık 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

Benzin, mazot fiyatı son dakika…Akaryakıt fiyatları tarafında benzin fiyatı ve motorin fiyatları liste güncelledi. Piyasalarda gözler OPEC+ toplantısındaydı. Toplantıda beklentiler doğrultusunda üretim kısıntısının devam edeceğine yönelik kararlar alındı. Ancak üretim kısıntısı kararına rağmen brent petrol dün yüzde 3,2 azalışla günü 80 dolardan tamamladı. Bugün ise 80,07 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Brent petrol kazançlarını sildi! Akaryakıt fiyatları değişti! 1 Aralık 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

OPEC+ KARARINA RAĞMEN BRENT PETROL GERİLEDİ

Akaryakıt fiyatları liste güncelledi. OPEC+ ülkelerinin ocaktan itibaren uygulamaya koyacağı üretim kotalarını belirlemesi bekleniyordu. Grubun üretim kesintilerinde artışa gideceği beklentisi fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyordu. OPEC+ grubunun günde yaklaşık 900 bin varillik arz kesintisini kabul etmesine rağmen gün içerisinde 84 doları aşan brent petrol, yüzde 3,2 azalışla günü 80 dolardan tamamladı. Peki OPEC+ üye ülkeler petrol üretimlerini ne kadar kısacak? Gelişmeler nasıl yansıdı? Benzine, motorine indirim zam var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte brent petrol, benzin ve mazot fiyatı için son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...

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Brent petrol kazançlarını sildi! Akaryakıt fiyatları değişti! 1 Aralık 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

OPEC+ ÜYE ÜLKELERİ PETROL ÜRETİMLERİNİ NE KADAR KISACAK?

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan günlük 1 milyon varillik üretim kısıntısını 2024 Mart sonuna kadar uzattı. Suudi Arabistan'ın günlük üretimi 9 milyon varil civarında olacak.

Brent petrol kazançlarını sildi! Akaryakıt fiyatları değişti! 1 Aralık 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

Rusya

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak Perşembe günü yaptığı açıklamada, OPEC+ petrol üreticilerinin ilk çeyrekte günlük 2 milyon varilden fazla olan gönüllü petrol üretim kesintilerinin kış aylarındaki düşük talebi karşılamaya yardımcı olacağını vurguladı.

Novak, ilk çeyrekte Rusya'nın ilave petrol azaltımının 500,000 varil/gün olacağını, Suudi Arabistan'ın arzı 1 milyon varil/gün azaltacağını ve diğer ülkelerin de 700,000 varil/gün ilave azaltıma katkıda bulunacağını söyledi.

Brent petrol kazançlarını sildi! Akaryakıt fiyatları değişti! 1 Aralık 2023 benzin fiyatı, motorin fiyatları ne kadar?

Kazakistan

Kazakistan'ın 2024 yılının ilk çeyreğinde petrol üretimini günlük 82.000 varil daha azaltacağını söyledi. Söz konusu kesinti, Kazakistan tarafından Nisan 2023'te açıklanan ve Aralık 2024 sonuna kadar devam edecek olan 78.000 varillik gönüllü kesintiye ek olarak uygulanacak.

Dolayısıyla Kazakistan'ın üretimi Mart 2024 sonuna kadar 1.468 milyon varil/gün olacak.

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