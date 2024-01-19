BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Motorine zam geliyor! 19 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin neden olduğu endişeler ile petrol üreticisi ve tüketicisi ülkelerden gelen ekonomik veriler; brent petrolde ara ara yükselişlere sebep oldu. Araç sahipleri bu yükselişlerin benzin ve motorin fiyatları tarafına yansıyıp yansımayacağını merak ediyordu. Petrol piyasasından gelen haber akışları akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor.