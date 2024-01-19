BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Motorine zam geliyor! 19 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 19.01.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
10:53
Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) başta olmak üzere akaryakıt fiyatları için beklenen haber geldi. Son günlerde brent petrolde yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı. Sektör temsilcilerinden gelen habere göre akaryakıt fiyatları için yarından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. Peki 19 Ocak 2024 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ile beraber petroldeki son dakika gelişmeleri neler? Petrol fiyatlarındaki gelişmeler akaryakıta yansıdı mı? Yeni indirim, zam var mı? İşte detaylar…