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Haberler Fotohaber BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Motorine zam geliyor! 19 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 19.01.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 10:53

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Motorine zam geliyor! 19 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) başta olmak üzere akaryakıt fiyatları için beklenen haber geldi. Son günlerde brent petrolde yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı. Sektör temsilcilerinden gelen habere göre akaryakıt fiyatları için yarından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. Peki 19 Ocak 2024 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ile beraber petroldeki son dakika gelişmeleri neler? Petrol fiyatlarındaki gelişmeler akaryakıta yansıdı mı? Yeni indirim, zam var mı? İşte detaylar…

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Motorine zam geliyor! 19 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları yarından itibaren değişiyor. Husilerin Kızıldeniz'de gemileri hedef alan eylemleri, petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Haber akışlarından etkilenen brent petroldeki yükselişler akaryakıt fiyatları tarafına da yansıdı.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Motorine zam geliyor! 19 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin neden olduğu endişeler ile petrol üreticisi ve tüketicisi ülkelerden gelen ekonomik veriler; brent petrolde ara ara yükselişlere sebep oldu. Araç sahipleri bu yükselişlerin benzin ve motorin fiyatları tarafına yansıyıp yansımayacağını merak ediyordu. Petrol piyasasından gelen haber akışları akaryakıt fiyatları tarafına yansıdı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor.

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BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Motorine zam geliyor! 19 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,15 TL'lik zam bekleniyor. Zam sonrası mazot fiyatı İstanbul, Ankara ve İzmir'de 40 lirayı aşacak.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Motorine zam geliyor! 19 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni bir indirim, zam haberi yok.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Motorine zam geliyor! 19 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin ve mazot indirimi sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar kaç lira oldu? İşte o tablolar:

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