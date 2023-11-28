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Haberler Fotohaber BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol üretimini azaltma seçeneği masada olabilir! 28 Kasım 2023 benzin, motorin fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 28.11.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 10:25

BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol üretimini azaltma seçeneği masada olabilir! 28 Kasım 2023 benzin, motorin fiyatları ne kadar?

Son dakika haberi...Akaryakıt fiyatları dolar kuru ve brent petrol tarafında yaşanan gelişmelerle yön bulmaya devam ediyor. Piyasalarda gözler Perşembe günü yapılacak OPEC+ toplantısına çevrildi. Toplantıda "üretimde toplu bir azaltma" seçeneğinin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu beklenti ve zayıflayan doların verdiği destek ile petrol fiyatları haftanın ikinci gününde kayıplarının bir kısmını topladı. Peki yaşanan bu gelişmeler benzin fiyatı ve mazot fiyatı listesine yansıdı mı? Akaryakıta indirim, zam haberi geldi mi? 28 Kasım benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol üretimini azaltma seçeneği masada olabilir! 28 Kasım 2023 benzin, motorin fiyatları ne kadar?

Son dakika haberleri…Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol ve dolar kuru tarafından esen rüzgarlarla yön bulan benzin fiyatı ve motorin fiyatları için herhangi bir fiyat değişikliği yaşanacak mı merak ediliyor. Gözler perşembe günkü OPEC+ toplantısına çevrildi. Toplantıda üretim kesintisine ilişkin karar alınacağı beklentisiyle brent petrol tekrar 80 dolar seviyesinin üzerini gördü. Peki benzine, motorine indirim zam var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte brent petrol, benzin ve mazot fiyatı için son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol üretimini azaltma seçeneği masada olabilir! 28 Kasım 2023 benzin, motorin fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde brent petrol etkili oluyor. Brent petrol tarafındaki gelişmelere odaklanan araç sahipleri, brent petrolün 80 doların altına inmesiyle yeni bir indirim haberi var mı merak ediyor. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim var mı?

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BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol üretimini azaltma seçeneği masada olabilir! 28 Kasım 2023 benzin, motorin fiyatları ne kadar?

BRENT PETROL 80 DOLARIN ÜZERİNE YÜKSELDİ

Küresel arzın talebin önünde ilerlediği işaretlerine karşı, piyasada OPEC+'nın daha derin üretim kesintisi yapacağı beklentisi oluştu. Söz konusu gelişme sonrası petrol fiyatları bir dizi kaybın ardından 80 doların üzerine tekrar yükseldi.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,09 dolardan işlem görüyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatlarının yükselişini destekliyor. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol üretimini azaltma seçeneği masada olabilir! 28 Kasım 2023 benzin, motorin fiyatları ne kadar?

PETROL "ÜRETİMİNDE TOPLU AZALTMA" SEÇENEĞİ GÜNDEME GELEBİLİR

OPEC+'dan bir kaynak, Perşembe günü "üretimde toplu bir azaltma" seçeneğinin gündeme gelmesinin beklediğini söyledi ancak ayrıntı vermedi.

Piyasalarda yaşanan söz konusu gelişmeler sonrası araç sahipleri 'Benzine zam, indirim var mı, mazot fiyatı ne kadar, kaç TL' diye merak ederken, brent petrol 80,09 seviyesinde işlem görüyor.

BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol üretimini azaltma seçeneği masada olabilir! 28 Kasım 2023 benzin, motorin fiyatları ne kadar?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni zam, indirim haberi bulunmuyor.

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