BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol üretimini azaltma seçeneği masada olabilir! 28 Kasım 2023 benzin, motorin fiyatları ne kadar?

Son dakika haberi...Akaryakıt fiyatları dolar kuru ve brent petrol tarafında yaşanan gelişmelerle yön bulmaya devam ediyor. Piyasalarda gözler Perşembe günü yapılacak OPEC+ toplantısına çevrildi. Toplantıda "üretimde toplu bir azaltma" seçeneğinin gündeme gelmesi bekleniyor. Bu beklenti ve zayıflayan doların verdiği destek ile petrol fiyatları haftanın ikinci gününde kayıplarının bir kısmını topladı. Peki yaşanan bu gelişmeler benzin fiyatı ve mazot fiyatı listesine yansıdı mı? Akaryakıta indirim, zam haberi geldi mi? 28 Kasım benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar? İşte detaylar…