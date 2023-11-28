BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrol üretimini azaltma seçeneği masada olabilir! 28 Kasım 2023 benzin, motorin fiyatları ne kadar?

Son dakika haberleri…Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol ve dolar kuru tarafından esen rüzgarlarla yön bulan benzin fiyatı ve motorin fiyatları için herhangi bir fiyat değişikliği yaşanacak mı merak ediliyor. Gözler perşembe günkü OPEC+ toplantısına çevrildi. Toplantıda üretim kesintisine ilişkin karar alınacağı beklentisiyle brent petrol tekrar 80 dolar seviyesinin üzerini gördü. Peki benzine, motorine indirim zam var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte brent petrol, benzin ve mazot fiyatı için son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…