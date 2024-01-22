BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde Libya etkisi! 22 Ocak benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

2024'TE PETROLDE ARZ FAZLASI OLMASI BEKLENİYOR

Bu yıl dünyada petrol arz fazlası oluşabileceği beklentisi de fiyatlar üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), aylık raporunda, bu yıl küresel petrol arzının günlük yaklaşık 1 milyon 500 bin varil artışla 103 milyon 500 bin varile, küresel petrol talebinin ise günlük 103 milyon varile ulaşacağı öngörüsünü açıkladı. Küresel talebin ötesinde üretim olması durumunda petrol fiyatlarındaki düşüşün devam edeceği tahmin ediliyor.