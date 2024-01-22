BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde Libya etkisi! 22 Ocak benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

PETROLDE LİBYA BASKISI
Petrol fiyatlarının düşüşünde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Libya'nın Şerare Petrol Sahası'nda üretimin yeniden başlaması etkili oldu.
Ülkenin en büyük petrol sahalarından olan Şerare, protestocuların baskını sonrası 3 Ocak'ta kapatılmıştı. Göstericiler, petrol sahasının kapatılmasının ardından yayınladıkları görüntüde, güneydeki rafinerinin kurulması kararının devreye sokulması, bozuk yolların bakımı, petrol şirketlerine güneylilerin atanması ve bölgedeki akaryakıt sıkıntısının giderilmesi yönündeki taleplerini dile getirmişti.
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakan Yardımcısı Ramazan Ebu Cenah, dün Özgür Libya televizyon kanalına yaptığı açıklamada, protestocuların taleplerinin yerine getirilmesinin ardından Şerare Petrol Sahası'nın yeniden açıldığını doğruladı. Günlük 340 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip petrol sahası, ülkenin üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.