Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde Libya etkisi! 22 Ocak benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 22.01.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 11:38

BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde Libya etkisi! 22 Ocak benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Orta Doğu'daki gerilimler sıcaklığını korurken, araç sahipleri gözlerini benzin fiyatı ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları tarafında gelecek haberlere çevirdi. Akaryakıt fiyatları için indirim, zam var mı? 22 Ocak 2023 benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde Libya etkisi! 22 Ocak benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) başta olmak üzere akaryakıt fiyatları, petrol fiyatları tarafında yaşanan gelişmelerden etkileniyor. OPEC üyesi Libya'nın Şerare Petrol Sahası'nda üretimin yeniden başlaması, petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılarken bu gerilemenin akaryakıt fiyatları tarafına yansıması oldu mu?

BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde Libya etkisi! 22 Ocak benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

AKARYAKIT ZAM, İNDİRİM VAR MI?

Orta Doğu'daki gerilimler sıcaklığını korurken, OPEC üyesi Libya'nın Şerare Petrol Sahası'nda üretimin yeniden başlaması ile petrol fiyatları baskılandı. 2024'te dünyada petrol arz fazlası oluşabileceği beklentisi de petrol fiyatları üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Yeni haftada petroldeki geri çekilmeye paralel akaryakıt fiyatları için yeni indirimler gelecek mi? Araç sahipleri merak ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde Libya etkisi! 22 Ocak benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

PETROLDE LİBYA BASKISI

Petrol fiyatlarının düşüşünde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Libya'nın Şerare Petrol Sahası'nda üretimin yeniden başlaması etkili oldu.

Ülkenin en büyük petrol sahalarından olan Şerare, protestocuların baskını sonrası 3 Ocak'ta kapatılmıştı. Göstericiler, petrol sahasının kapatılmasının ardından yayınladıkları görüntüde, güneydeki rafinerinin kurulması kararının devreye sokulması, bozuk yolların bakımı, petrol şirketlerine güneylilerin atanması ve bölgedeki akaryakıt sıkıntısının giderilmesi yönündeki taleplerini dile getirmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakan Yardımcısı Ramazan Ebu Cenah, dün Özgür Libya televizyon kanalına yaptığı açıklamada, protestocuların taleplerinin yerine getirilmesinin ardından Şerare Petrol Sahası'nın yeniden açıldığını doğruladı. Günlük 340 bin varil petrol üretim kapasitesine sahip petrol sahası, ülkenin üretiminin yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde Libya etkisi! 22 Ocak benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

2024'TE PETROLDE ARZ FAZLASI OLMASI BEKLENİYOR

Bu yıl dünyada petrol arz fazlası oluşabileceği beklentisi de fiyatlar üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), aylık raporunda, bu yıl küresel petrol arzının günlük yaklaşık 1 milyon 500 bin varil artışla 103 milyon 500 bin varile, küresel petrol talebinin ise günlük 103 milyon varile ulaşacağı öngörüsünü açıkladı. Küresel talebin ötesinde üretim olması durumunda petrol fiyatlarındaki düşüşün devam edeceği tahmin ediliyor.

BENZİN VE MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Petrolde Libya etkisi! 22 Ocak benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

ABD'DE SOĞUK HAVALAR PETROLE YARAMADI

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de soğuk hava nedeniyle petrol üretiminin düşeceği ve ülkedeki büyük rafineri operasyonlarının olumsuz etkilenebileceği endişesi devam ediyor. ABD'nin en büyük petrol üreten eyaleti Kuzey Dakota'da hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düşmesiyle petrol üretiminde yarı yarıya azalma yaşandı. Bölgede üretimin normal seviyelere dönmesinin birkaç hafta sürebileceği öngörülüyor.

SON DAKİKA