Giriş Tarihi: 20.12.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 09:49

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Benzine zam geldi! 20 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları petrolde yaşanan yükselişlerle liste güncelledi. Kızıldeniz'de yaşanan gerginlik ve arz kesintileri kararları petrol piyasasında dalgalanmalara sebep olurken, benzin fiyatı ve motorin fiyatları üzerinde de etkili olmaya devam ediyor. Piyasadaki gelişmeleri yakından takip eden araç sahipleri de yeni indirim, zamlar var mı merak ediyor. Peki bugün pompaya yansıyan fiyat artışı sonrası benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları cephesinde yeni indirim, zam var mı? Petrol piyasasındaki son gelişmeler ile birlikte 20 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları…