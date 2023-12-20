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Haberler Fotohaber BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Benzine zam geldi! 20 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 20.12.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 09:49

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Benzine zam geldi! 20 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları petrolde yaşanan yükselişlerle liste güncelledi. Kızıldeniz'de yaşanan gerginlik ve arz kesintileri kararları petrol piyasasında dalgalanmalara sebep olurken, benzin fiyatı ve motorin fiyatları üzerinde de etkili olmaya devam ediyor. Piyasadaki gelişmeleri yakından takip eden araç sahipleri de yeni indirim, zamlar var mı merak ediyor. Peki bugün pompaya yansıyan fiyat artışı sonrası benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları cephesinde yeni indirim, zam var mı? Petrol piyasasındaki son gelişmeler ile birlikte 20 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları…

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Benzine zam geldi! 20 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları için bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Böylece petrol piyasasındaki arz endişelerinin getirdiği yükselişler pompaya da yansımış oldu. Peki yeni rakamlarla 20 Aralık 2023 İstanbul, İzmir, Ankara için akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasadaki son dakika gelişmelerle güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatları

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Benzine zam geldi! 20 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

BENZİNE ZAM GELDİ

Petrolde yaşanan dalgalanmalar benzin fiyatı ve motorin fiyatları tarafına da yansıdı. Benzin fiyatı için bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Brent petrol 80 dolara tekrar yakınsarken, akaryakıt fiyatları tarafında yeni bir fiyat değişikliği yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları için yeni bir indirim, zam var mı? Zam sonrası yeni fiyatlar nasıl oldu? İşte detaylar...

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BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Benzine zam geldi! 20 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

BRENT PETROL 80 DOLARA YAKINSADI

Petrol fiyatları, Orta Doğu'da devam eden gerginlik ve Kızıldeniz'deki gemileri hedef alan eylemlerin etkisiyle yükselişine devam ediyor.

Artan jeopolitik riskler, OPEC+'nın üretim kesintilerine bağlı kalacağına dair şüpheler ve kartel dışından, özellikle de ABD'den gelen arzın artacağına dair endişelerle boğuşan petrol piyasasına prim getirdi. Petrol fiyatları, bolluk beklentisi ve İsrail-Hamas savaşının bölgesel etkilerinin kontrol altında kalması nedeniyle Eylül sonundan bu yana neredeyse beşte bir oranında düşmüştü.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Benzine zam geldi! 20 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için yeni bir indirim, zam haberi yok.

BENZİN, MAZOT FİYATI SON DAKİKA: Benzine zam geldi! 20 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

BENZİNE ZAM GELDİ

Benzin fiyatı için yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,46 TL'lik zam geldi.

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