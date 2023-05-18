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Haberler Fotohaber BİEN HALKA ARZ SONUÇLARI DUYURULDU! BIENY Bien Yapı halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 18.05.2023 21:11 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 21:11

BİEN HALKA ARZ SONUÇLARI DUYURULDU! BIENY Bien Yapı halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Bien halka arz sonuçları açıklandı. 11-12 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Bu noktada yatırımcılar, ''Bien halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt ararken beklenen gün geldi ve sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı. Şirket payları bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemiyle satışa sunulurken BIENY Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan hisselerin halka arz fiyatı 42,80 TL olarak belirlenmişti. Peki, Bien halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, BIENY Bien Yapı halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi ile ilgili tüm merak edilenler.

BİEN HALKA ARZ SONUÇLARI DUYURULDU! BIENY Bien Yapı halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Enerji, turizm, sigorta ve yapı malzemeleri sektörlerinde faaliyet gösteren Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştı. Söz konusu arz için talep toplama süreci, 11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşti. Talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından yatırım yapan vatandaşlar, ''Bien halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularını gündeme taşıdı. Konu ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Buna göre sonuçlar belli oldu. Peki, Bien halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, BIENY Bien Yapı halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi ile ilgili son durum.

BİEN HALKA ARZ SONUÇLARI DUYURULDU! BIENY Bien Yapı halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

BİEN TALEP TOPLAMA TARİHLERİ: BİEN HALKA ARZ NE ZAMAN?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi talep toplama süreci 2 gün sürdü.

Bien Yapı paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 11-12 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşti.

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BİEN HALKA ARZ SONUÇLARI DUYURULDU! BIENY Bien Yapı halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

BİEN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

BIENY Bien Yapı halka arz sonuçları açıklandı.

Garanti Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, şirketin toplam 72.326.119 TL nominal değerli payları halka arz edildi.

Şirket'in 1 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 42,80 TL olarak belirlenmiş olup, 72.326.119 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3.095.557.893,2 TL olarak gerçekleşti.

BİEN HALKA ARZ SONUÇLARI DUYURULDU! BIENY Bien Yapı halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

BIENY (BİEN YAPI) KAÇ LOT VERDİ?

Bien Yapı halka arzına katılan yatırımcı sayısı 1 milyon 469 bin 512 olurken Lot dağıtımı yapılan yatırımcı sayısı ise 1 milyon 446 bin 140 olarak kayıtlara geçti.

Bireysel yatırımcıya 36-37 lot dağıtım yapılması bekleniyor.

BİEN HALKA ARZ SONUÇLARI DUYURULDU! BIENY Bien Yapı halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

HALKA ARZ SONUÇLARI

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yatırımcı Grubu

Dağıtım

Kişi

Lot

Oran

Yurt İçi Bireysel

1.445.610

52.731.008

%72.9

Yurt İçi Kurumsal

68

18.711.553

%25.9

Yurt Dışı Kurumsal

1

115.000

%0.2

Şirket Çalışanları

461

768.558

%1.1

Toplam

1.446.140

72.326.119

%100
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