BİEN HALKA ARZ SONUÇLARI DUYURULDU! BIENY Bien Yapı halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Bien halka arz sonuçları açıklandı. 11-12 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. Bu noktada yatırımcılar, ''Bien halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt ararken beklenen gün geldi ve sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı. Şirket payları bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yöntemiyle satışa sunulurken BIENY Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan hisselerin halka arz fiyatı 42,80 TL olarak belirlenmişti. Peki, Bien halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, BIENY Bien Yapı halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi ile ilgili tüm merak edilenler.
HALKA ARZ SONUÇLARI
Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
|
Yatırımcı Grubu
|
Dağıtım
|
Kişi
|
Lot
|
Oran
|
Yurt İçi Bireysel
|
1.445.610
|
52.731.008
|
%72.9
|
Yurt İçi Kurumsal
|
68
|
18.711.553
|
%25.9
|
Yurt Dışı Kurumsal
|
1
|
115.000
|
%0.2
|
Şirket Çalışanları
|
461
|
768.558
|
%1.1
|
Toplam
|
1.446.140
|
72.326.119
|
%100