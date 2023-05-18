BİEN HALKA ARZ SONUÇLARI DUYURULDU! BIENY Bien Yapı halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Enerji, turizm, sigorta ve yapı malzemeleri sektörlerinde faaliyet gösteren Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştı. Söz konusu arz için talep toplama süreci, 11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleşti. Talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından yatırım yapan vatandaşlar, ''Bien halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularını gündeme taşıdı. Konu ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Buna göre sonuçlar belli oldu. Peki, Bien halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, BIENY Bien Yapı halka arz sonuçları ve borsa işlem tarihi ile ilgili son durum.