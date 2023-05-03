Giriş Tarihi: 03.05.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 09:40

BigChefs halka arz oluyor! Büyük Şefler (BIGCH) BigChefs halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

BigChefs halka arz tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin talep toplama işlemleri için tarihler duyuruldu. Bu noktada yatırımcılar, "BigChefs halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre şirketin halka arzı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası liderliğinde gerçekleştirilecek. Peki, BigChefs hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, Büyük Şefler BIGCH BigChefs halka arz talep toplama süreci hakkında tüm merak edilenler.