Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BigChefs halka arz oluyor! Büyük Şefler (BIGCH) BigChefs halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 03.05.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 09:40

BigChefs halka arz oluyor! Büyük Şefler (BIGCH) BigChefs halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

BigChefs halka arz tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin talep toplama işlemleri için tarihler duyuruldu. Bu noktada yatırımcılar, "BigChefs halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre şirketin halka arzı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası liderliğinde gerçekleştirilecek. Peki, BigChefs hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, Büyük Şefler BIGCH BigChefs halka arz talep toplama süreci hakkında tüm merak edilenler.

BigChefs halka arz ne zaman, kaç lot verir? Büyük Şefler BigChefs halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan BigChefs halka arz tarihleri açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre talep toplama işlemleri toplam 3 gün sürecek. BIGCH Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz için yatırımcılar harekete geçti. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hisselerin halka arz fiyatı ise 22,50 TL olarak belirlendi. Peki, BigChefs halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı, kaç lot verir? İşte, Büyük Şefler BigChefs hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

BigChefs halka arz ne zaman, kaç lot verir? Büyük Şefler BigChefs halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

TALEP TOPLAMA TARİHLERİ BELLİ OLDU! BİGCHEFS (BÜYÜK ŞEFLER) HALKA ARZ NE ZAMAN?

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa'da faaliyet gösteren restoran zinciri BigChefs paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri belli oldu.

BigChefs halka arz tarihleri 3-4-5 Mayıs 2023 olarak açıklandı.

Buna göre, 3 Mayıs Çarşamba saat 09.00 itibarıyla başlayan talep toplama işlemleri, 5 Mayıs Cuma saat 17.00'de sona erecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BigChefs halka arz ne zaman, kaç lot verir? Büyük Şefler BigChefs halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

BİGCHEFS HİSSE KODU NEDİR?

BigChefs hisse kodu #BIGCH olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

BigChefs halka arz ne zaman, kaç lot verir? Büyük Şefler BigChefs halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

BİGCHEFS HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Big Chefs hisse fiyatı 22,50 TL olarak açıklandı. 1 TL nominal değerli paylar 22,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak. Şirketin halka arz büyüklüğü ise 830 Milyon TL olarak açıklandı.

BigChefs halka arz ne zaman, kaç lot verir? Büyük Şefler BigChefs halka arz hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

BİGCHEFS KAÇ LOT VERİR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Büyük Şefler BigChefs halka arzında toplamda 37,000,000 Lot pay dağıtılacak. Ek pay olarak 3,000,000 Lot verecek.

Dağıtılacak payların yüzde 42'si halka açık olacak.

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

- 1.2 Milyon katılım ~ 26 Lot (585 TL)
- 1.4 Milyon katılım ~ 22 Lot (495 TL)
- 1.6 Milyon katılım ~ 19 Lot (428 TL)
- 1.8 Milyon katılım ~ 17 Lot (383 TL)
- 2 Milyon katılım ~ 16 Lot (360 TL)
Ek satış dahil edilmiştir.

SON DAKİKA