Giriş Tarihi: 06.05.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 09:32

BigChefs halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BIGCH Büyük Şefler BigChefs halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek, belli mi?

BigChefs talep toplama işlemleri sona erdi. 3-4-5 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu noktada yatırımcılar, ''BigChefs halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Şirket payları eşit dağıtım yöntemiyle satışa sunulurken BIGCH Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan hisselerin halka arz fiyatı 22,50 TL olarak belirlenmişti. Peki, BigChefs halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, BIGCH Büyük Şefler BigChefs halka arz sonuçları ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.