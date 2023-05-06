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Haberler Fotohaber BigChefs halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BIGCH Büyük Şefler BigChefs halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek, belli mi?
Giriş Tarihi: 06.05.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 09:32

BigChefs halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BIGCH Büyük Şefler BigChefs halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek, belli mi?

BigChefs talep toplama işlemleri sona erdi. 3-4-5 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu noktada yatırımcılar, ''BigChefs halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Şirket payları eşit dağıtım yöntemiyle satışa sunulurken BIGCH Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan hisselerin halka arz fiyatı 22,50 TL olarak belirlenmişti. Peki, BigChefs halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, BIGCH Büyük Şefler BigChefs halka arz sonuçları ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.

BigChefs halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BIGCH Büyük Şefler BigChefs halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek, belli mi?

Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa'da faaliyet gösteren restoran zinciri Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştı. Söz konusu arz için talep toplama süreci, 3-4-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından yatırım yapan vatandaşlar, ''BigChefs halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularını gündeme taşıdı. Peki, BigChefs halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, BIGCH Büyük Şefler BigChefs halka arz sonuçları ile ilgili son durum.

BigChefs halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BIGCH Büyük Şefler BigChefs halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek, belli mi?

BİGCHEFS HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa'da faaliyet gösteren restoran zinciri Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ halka arzı, 3-4-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşti.

BigChefs halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Büyük Şefler halka arz sonuçlarının talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından en geç 2 iş günü içerisinde KAP tarafından açıklanması bekleniyor.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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BigChefs halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BIGCH Büyük Şefler BigChefs halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek, belli mi?

BİGCHEFS HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

BigChefs halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

Şirketin borsada işlem göreceği tarih henüz duyurulmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

BigChefs halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BIGCH Büyük Şefler BigChefs halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek, belli mi?

BİGCHEFS HİSSE KODU NEDİR?

BigChefs hisse kodu #BIGCH olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

BigChefs halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BIGCH Büyük Şefler BigChefs halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek, belli mi?

BİGCHEFS HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

3 gün boyunca süren talep toplama aşamasında BICGH payları, 22,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu.

Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak. Şirketin halka arz büyüklüğü ise 830 Milyon TL olarak açıklandı.

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