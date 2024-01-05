Giriş Tarihi: 05.01.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
17:07
1 yıl dolmadan teslimat başlıyor: Depremzedeler yuvalarına kavuşuyor! Bakan Özhaseki 10 bin konut için tarih verdi
Deprem konutlarının yapımı için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrası "1 sene içerisinde deprem konutlarını tamamlamakta kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep'te 10 bin konutu teslim edeceklerine dair açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda 1 yıl dolmadan teslimatın başlanmasıyla Başkan Erdoğan, depremzedelere verdiği sözünü tutmuş oldu.