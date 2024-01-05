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Haberler Fotohaber 1 yıl dolmadan teslimat başlıyor: Depremzedeler yuvalarına kavuşuyor! Bakan Özhaseki 10 bin konut için tarih verdi
Giriş Tarihi: 05.01.2024 17:01 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 17:07

1 yıl dolmadan teslimat başlıyor: Depremzedeler yuvalarına kavuşuyor! Bakan Özhaseki 10 bin konut için tarih verdi

Deprem konutlarının yapımı için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrası "1 sene içerisinde deprem konutlarını tamamlamakta kararlıyız" ifadelerini kullanmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep'te 10 bin konutu teslim edeceklerine dair açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda 1 yıl dolmadan teslimatın başlanmasıyla Başkan Erdoğan, depremzedelere verdiği sözünü tutmuş oldu.

1 yıl dolmadan teslimat başlıyor: Depremzedeler yuvalarına kavuşuyor! Bakan Özhaseki 10 bin konut için tarih verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Gaziantep'te 20 binden fazla konut yapıyoruz. Hak sahiplerinin hepsine teslim edeceğiz" diyerek teslim tarihini duyurdu.

1 yıl dolmadan teslimat başlıyor: Depremzedeler yuvalarına kavuşuyor! Bakan Özhaseki 10 bin konut için tarih verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Bakan Özhaseki ilk olarak Nizip ilçesinde yapımı tamamlanan Atık Su Arıtma Tesisi açılışına katıldı. Açılışa Özhaseki'nin yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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1 yıl dolmadan teslimat başlıyor: Depremzedeler yuvalarına kavuşuyor! Bakan Özhaseki 10 bin konut için tarih verdi

Tesisin açılış töreninde konuşan Bakan Özhaseki, amaçlarının vatandaşlara hizmet etmek olduğunu söyledi. Açılışı yapılan tesisin çevre yatırımı açısından önemli olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, "Sanayi devriminin ardından dünyanın dört bir yanında kirlilik arttı. Büyük bir tehlike insanoğlunu bekliyor. Şu anda dünyanın ısısı 1,1 derece arttı. Eğer bu 2 dereceye çıkarsa dünya yaşanmaz olur gıda krizleri başlar.

1 yıl dolmadan teslimat başlıyor: Depremzedeler yuvalarına kavuşuyor! Bakan Özhaseki 10 bin konut için tarih verdi

"HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ"

Göçlerle birlikte savaşlar da başlar. Dünyayı kirletmeye devam edersek özellikle bu bölgeler yaşanmaz hale gelir. Bu tesisler bu yüzden çok önemli. 7 yıl önce başladığımız tesis bugün bitti. Bizim amacımız hizmet. Bu işler yapılırken neler söylenmiyor ki. Kimin malına çökeceksiniz gibi şeyler söyleniyor. Evlerimizi daha güvenli hale getirelim diyorum mecliste kalkıp yine kimin malına çökeceksiniz diyorlar. Bunca süreçte hakkı yenilen bir vatandaş gösterilsin kimse gösteremez. Mazeret üretmeden hizmete devam edeceğiz'' diye konuştu.

1 yıl dolmadan teslimat başlıyor: Depremzedeler yuvalarına kavuşuyor! Bakan Özhaseki 10 bin konut için tarih verdi

'BİNALARI SIFIR TOLERANSLA YAPACAĞIZ'

Depremden sonra önemli dersler çıkarılması gerektiğini belirten Bakan Özhaseki, yeni imar yapılarında ve bina yapılarında toleransa yer vermeyeceklerine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Türkiye bir deprem bölgesi. Geçtiğimiz yüz yıl içinde denizlerimizde ve karalarımızda meydana gelen yıkıcı deprem sayısı tam 230, her sene iki veya üç yıkıcı deprem yaşıyoruz. Geçtiğimiz sene bu depremlerin sayısı 7 bin 500'ü buldu ve geçmiş senelere oranla tam 3 kat arttı. Şu anda Türkiye'de hareketli 485 tane fay hattı var. Böyle olduğu için tedbir almamız gerekiyor. Buna uygun konutlarımızı ve evlerimizi inşa etmemiz gerekiyor. Eskiden alışılan belediyeden şunu idare et. Üste bir kat daha koy kenara biraz daha çek. Asla ve asla bunlara izin verilmemesi icap ediyor. Bunca olaydan sonra artık geçmişten ders almalıyız. Bundan sonra sıfır toleransla binalarımızı yapmalıyız. Konutlarımızı güvenli hale getirmeliyiz."

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