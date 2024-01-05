1 yıl dolmadan teslimat başlıyor: Depremzedeler yuvalarına kavuşuyor! Bakan Özhaseki 10 bin konut için tarih verdi

'BİNALARI SIFIR TOLERANSLA YAPACAĞIZ'

Depremden sonra önemli dersler çıkarılması gerektiğini belirten Bakan Özhaseki, yeni imar yapılarında ve bina yapılarında toleransa yer vermeyeceklerine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Türkiye bir deprem bölgesi. Geçtiğimiz yüz yıl içinde denizlerimizde ve karalarımızda meydana gelen yıkıcı deprem sayısı tam 230, her sene iki veya üç yıkıcı deprem yaşıyoruz. Geçtiğimiz sene bu depremlerin sayısı 7 bin 500'ü buldu ve geçmiş senelere oranla tam 3 kat arttı. Şu anda Türkiye'de hareketli 485 tane fay hattı var. Böyle olduğu için tedbir almamız gerekiyor. Buna uygun konutlarımızı ve evlerimizi inşa etmemiz gerekiyor. Eskiden alışılan belediyeden şunu idare et. Üste bir kat daha koy kenara biraz daha çek. Asla ve asla bunlara izin verilmemesi icap ediyor. Bunca olaydan sonra artık geçmişten ders almalıyız. Bundan sonra sıfır toleransla binalarımızı yapmalıyız. Konutlarımızı güvenli hale getirmeliyiz."