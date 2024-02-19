SON DAKİKA: Borsa İstanbul rekora doymuyor!

BIST 100 ENDEKSİ İÇİN DİRENÇ SEVİYELERİ NELER?

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise kısa vadeli dış borç ve iş gücü istatistiklerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.