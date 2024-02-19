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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Borsa İstanbul rekora doymuyor!
Giriş Tarihi: 19.02.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 10:13

SON DAKİKA: Borsa İstanbul rekora doymuyor!

Son dakika haberi...Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırıyor. Haftaya yüzde 0,77 yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, açılışta 9.322,05 puanla rekor seviyeye ulaştı.

SON DAKİKA: Borsa İstanbul rekora doymuyor!

BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 71,69 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 9.322,05 puana çıktı.

SON DAKİKA: Borsa İstanbul rekora doymuyor!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,77 yükselerek 9.322,05 puanla rekor seviyeden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,57 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile kimya, petrol, plastik oldu.

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SON DAKİKA: Borsa İstanbul rekora doymuyor!

BORSA İSTANBUL CUMA GÜNÜ ZİRVEYİ YİNE TAZELEMİŞTİ

Cuma günü, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazancıyla 9.250,36 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

SON DAKİKA: Borsa İstanbul rekora doymuyor!

GÖZLER TCMB FAİZ KARARINA ÇEVRİLDİ

Analistler, küresel pay piyasalarının, özellikle ABD'de Nvidia ve Wallmart gibi önemli şirketlerin bilançolarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını belirterek, yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) perşembe günkü faiz kararına çevrildiğini söyledi.

SON DAKİKA: Borsa İstanbul rekora doymuyor!

BIST 100 ENDEKSİ İÇİN DİRENÇ SEVİYELERİ NELER?

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise kısa vadeli dış borç ve iş gücü istatistiklerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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