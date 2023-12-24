Giriş Tarihi: 24.12.2023 11:45
Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
11:45
Borsa İstanbul'da neler oluyor? Manipülatörler iş başında
Borsa İstanbul'da son dönemde piyasa gerçekleri ile bağdaşmayan düşüşler göz çarptı. Uzmanlar, manipülatörlerin son barutlarını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Borsa İstanbul'un 150. Yıl Gong Töreni'nde, "Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkârlara meydanı boş bırakamayız" diyerek olaya el attığı gün yaktıkları konusunda görüş bildirdi. Manipülatörler artık rahat hareket edemeyecekler. Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok yazdı...