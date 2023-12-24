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Haberler Fotohaber Borsa İstanbul'da neler oluyor? Manipülatörler iş başında
Giriş Tarihi: 24.12.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 11:45

Borsa İstanbul'da neler oluyor? Manipülatörler iş başında

Borsa İstanbul'da son dönemde piyasa gerçekleri ile bağdaşmayan düşüşler göz çarptı. Uzmanlar, manipülatörlerin son barutlarını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Borsa İstanbul'un 150. Yıl Gong Töreni'nde, "Sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkârlara meydanı boş bırakamayız" diyerek olaya el attığı gün yaktıkları konusunda görüş bildirdi. Manipülatörler artık rahat hareket edemeyecekler. Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok yazdı...

MELİH ALTINOK
Borsa İstanbul’da neler oluyor? Manipülatörler iş başında

2023 seçimlerinin geride kalması, belirsizliğin dağılması ve yeni ekonomik programa olan güvenin etkisiyle Borsa İstanbul aylar süren rekorlar serisine girdi. Ancak son günlerde düşüşler göze çarpıyor.

Borsa İstanbul’da neler oluyor? Manipülatörler iş başında

Borsa İstanbul'da neler oluyor? Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok yazdı...

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Borsa İstanbul’da neler oluyor? Manipülatörler iş başında

Son üç gündür freni boşalmış gibi rampa aşağı inişe geçen borsanın cumayı da düşüşle kapatması moralleri iyice bozmuş görünüyor. Zira küçük yatırımcıdan gelen şikâyetler yoğunlaştı.

Anladığım kadarıyla borsadaki spekülatif düşüşü, bir anda sıçrayan Gübretaş isimli şirketin hisselerinin değer kaybetmesi tetikliyor.

Borsa İstanbul’da neler oluyor? Manipülatörler iş başında

Şirketle ilgili Google'da arama yaptığınızda önünüze ilk olarak, 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başlayan, şirketin 6 milyar dolarlık altın rezervi bulmasıyla 2.2 milyarlık servete ulaşan genç bir öğretmenin haberi düşüyor. Şirketin roketlediği 2020 yılında Oğuzhan Şahinkaya isimli bu öğretmen hakkında, "Borsada tüyo ile değil çalışarak, bilanço, izahname, faaliyet raporu okuyarak milyarder olunacağını açık bir şekilde ortaya koydu" yorumları yapılmış.

Peki ne oldu da borsadaki 3 yıllık performansı Apple'ın hisselerine bile parmak ısırtan bu şirkette işler sarpa sardı ve ortalığı toz duman etti.

Borsa İstanbul’da neler oluyor? Manipülatörler iş başında

Bu konuda spekülatif yorumlar dinliyorum, okuyorum. Herhalde önümüzdeki günlerde SPK bizi aydınlatacaktır.
Ancak herkes Gübretaş hisselerinin yüzde 30 değer kaybettiği depremi, şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun SPK tarafından reddedilmesiyle ilişkilendiriyor.

Bedelli sermaye artırımlarına onay veren SPK, hisseleri yükselişte olan Gübretaş'a ret verdiğine göre şüpheli bir durumu fark etmiş olmalı değil mi? O halde şu sorulara cevap verilmeli:

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