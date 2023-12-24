Borsa İstanbul’da neler oluyor? Manipülatörler iş başında

Şirketle ilgili Google'da arama yaptığınızda önünüze ilk olarak, 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başlayan, şirketin 6 milyar dolarlık altın rezervi bulmasıyla 2.2 milyarlık servete ulaşan genç bir öğretmenin haberi düşüyor. Şirketin roketlediği 2020 yılında Oğuzhan Şahinkaya isimli bu öğretmen hakkında, "Borsada tüyo ile değil çalışarak, bilanço, izahname, faaliyet raporu okuyarak milyarder olunacağını açık bir şekilde ortaya koydu" yorumları yapılmış.

Peki ne oldu da borsadaki 3 yıllık performansı Apple'ın hisselerine bile parmak ısırtan bu şirkette işler sarpa sardı ve ortalığı toz duman etti.